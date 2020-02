Κορονοϊός: Νοσηλευτές τραγουδούν σε ασθενείς για να τους φτιάξουν τη διάθεση

Κινέζοι νοσηλευτές φαίνεται ότι βρήκαν το φάρμακο για να εμψυχώσουν όσους έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Έτσι λοιπόν το ιατρικό προσωπικό αποφάσισε να τραγουδάει όταν εξετάζει τα άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό.

#Wuhan hospital workers sing to the #coronavirus patients to keep their spirit up pic.twitter.com/NEvSPEmQm1

— RT (@RT_com) February 2, 2020