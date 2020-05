Κορωνοϊός: Κανένας νεκρός, 10 νέα κρούσματα, 35 διασωληνωμένοι

Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό, με τον λοιμωξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας αναφέρθηκε αρχικά σε περισσότερα από 3,671.000 κρούσματα κορωνοϊού που έχουν διαπιστωθεί παγκοσμίως, αλλά και σε πάνω από 1.221.000 ασθενείς Covid-19 που ανάρρωσαν . Ως σήμερα καταγράφονται 253.241 θάνατοι από τον νέο κορωνοϊό.

10 νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα

Ο λοιμωξιολόγος ανακοίνωσε 10 νέα κρούσματα του κορωνοϊού, με 2.642 περιπτώσεις να καταγράφονται συνολικά στην Ελλάδα. Το 55,4% των ασθενών είναι άνδρες, ενώ 598 σχετίζονται με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.317 ήδη γνωστό κρούσμα κορωνοϊού.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας ανέφερε πως 35 διασωληνωμένοι παραμένουν με επιπλοκές σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό στα νοσοκομεία, με ενδιάμεση ηλικία τα 67 έτη. Από αυτούς, 8 είναι γυναίκες, με το 97% του συνόλου να φέρει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία άνω των 70 ετών. Ως σήμερα, 81 ασθενείς πήραν εξιτήριο από τις ΜΕΘ.

Κανένας νεκρός από τον κορωνοϊό

Τέλος, ο λοιμωξιολόγος δεν ανέφερε κανέναν καταγεγραμμένο θάνατο. Συνολικά καταγράφονται 146 νέοι θάνατοι, με 39 γυναίκες και τους υπόλοιπους άνδρες. Η ενδιάμεση ηλικία των θυμάτων του κορωνοϊού ήταν τα 75 έτη, ενώ 93,2% αυτών έφερε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία άνω των 70 ετών.

Ο λοιμωξιολόγος σημείωσε πως συνεχίζεται το πρόγραμμα των κινητών μονάδων του ΕΟΔΥ όπου πραγματοποιούνται τεστ για τον κορωνοϊό. Ο αυξημένος έλεγχος θα αποκαλύψει και κρυφές εστίες κρουσμάτων κορωνοϊού και θα βοηθήσει τις Αρχές να προλάβουν και να αντιμετωπίσουν την όποια περίπτωση.

Το πρωτοποριακό εμβόλιο ενάντια στον κορωνοϊό

Ο Σωτήρης Τσιόδρας μίλησε όμως και για νέες προσπάθειες Αμερικανών επιστημόνων ώστε να δημιουργήσουν ένα πρωτοποριακό Messenger RNA εμβόλιο ενάντια στον κορωνοϊό.

Ο λοιμωξιολόγος εξήγησε πως η τεχνολογία του εμβολίου επιτρέπει στα κύτταρα του οργανισμού να κατασκευάσουν πρωτεΐνες που μοιάζουν, αλλά δεν είναι ο κορωνοϊός. «Παράγει κάτι που μοιάζει με την άκανθα του ιού, άρα δεν αρρωσταίνεις, αλλά φτιάχνεις αντισώματα που τον καταπολεμούν» σημείωσε.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας απηύθηνε έκκληση στους πολίτες να αγνοούν τα fake news που αφορούν στον κορωνοϊό. «Δεν προσηλωνόμαστε στα social media σε ότι αφορά τον ιό, προσηλωνόμαστε στην επιστήμη» είπε. Υιοθετούμε τις εισηγήσεις μιας επιτροπής 26 ατόμων, σημείωσε για την ειδική επιτροπή του υπουργείου υγείας για την διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού.

Η αναφορά Τσιόδρα στην Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής των Χεριών

Ο λοιμωξιολόγος αναφέρθηκε στην Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής των Χεριών, που γιορτάζεται σήμερα. Το μήνυμα της φετινής ημέρας αναφέρεται στις υγειονομικές μονάδες. «Σώστε ζωές καθαρίστε τα χέρα σας» είναι το μήνυμα αυτό που αναφέρεται στο δύσκολο έργο νοσοκόμων και μαίων τους «ήρωες πρώτης γραμμής».

Ο κ. Τσιόδρας σημείωσε η αύξηση συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στην υγιεινή των χεριών είναι μια πρόκληση. Όπως είπε, αποτελεί σημαντικό, αν όχι το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης και για τον νέο κορωνοϊό, περισσότερο από ποτέ έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας.

«Αν μεταδώσουμε το μήνυμα, τότε όλοι θα συμβάλουμε στην προσπάθεια να προστατευτεί η κοινωνία. Το να πλένει κανείς τα χέρια του είναι αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται την κατάλληλη στιγμή, με τη σωστή μέθοδο» είπε και κάλεσε τους πολίτες να συμβουλευτούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Σε κατάσταση συναγερμού «ΑΧΕΠΑ» και «Αλεξάνδρα»

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί τα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και «Αλεξάνδρα» ύστερα από τη διάγνωση δύο ασυμπτωματικών ασθενών με κορωνοϊό. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΟΕΔΗΝ, η πρώτη περίπτωση ασυμπτωματικού ασθενή με κορωνοϊό καταγράφηκε στο ΑΧΕΠΑ. Πρόκειται για γυναίκα, 70 ετών, που νοσηλευόταν στην Προπαιδευτική Κλινική επί δέκα ημέρες, χωρίς κανένα σύμπτωμα κορωνοϊού.

Σε έλεγχο που της έγινε προτού μπει στο χειρουργείο βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό. Στην ίδια κλινική υπήρξε και δεύτερη περίπτωση ασυμπτωματικού ασθενούς με κορωνοϊό. Ο ασθενής, 81 ετών, προ ημερών απομακρύνθηκε από την κλινική που νοσηλεύονται ύποπτα κρούσματα για κορωνοϊό καθώς το τεστ βγήκε αρνητικό. Στην Προπαιδευτική Κλινική υπεβλήθη σε δεύτερο τεστ, το οποίο ήταν θετικό.

Χαρδαλιάς: Take away σε ποτά από τα καφέ ή τα κάφε-μπαρ δεν επιτρέπεται

Από χθες έχει ξεκινήσει για όλους μας μια νέα καθημερινότητα, που μπορεί να είναι διαφορετική, παραμένει όμως πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα ρευστή, ιδιαίτερα κρίσιμη για το πώς θα προχωρήσουμε, τόνισε κατά τη σημερινή ενημέρωση για τον κορωνοϊό ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε τη σημασία ατομικής προστασίας και των κανόνων υγιεινής, γιατί από αυτά εξαρτάται η επιτυχία της δεύτερης φάσης.

Σε ό,τι αναφορά τη χθεσινή πρώτη ημέρα της δεύτερης φάσης, επισήμανε ότι «η εικόνα κάφε-μπαρ στις 11 το βράδυ σε διάφορες πόλεις και ειδικά στην περιφέρεια να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν δήθεν take away ποτά με τους πελάτες στοιβαγμένους όρθιους ανά δεκάδες, μέσα και έξω, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης, αν και σε μικρή κλίμακα, προσβάλλει βάναυσα όλους μας».

Ως εκ τούτου, ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε και ξεκαθάρισε ότι το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους: να το παραγγείλουν, να το παραλάβουν και να φύγουν από τον χώρο. Take away σε ποτά από τα καφέ ή τα κάφε-μπαρ δεν επιτρέπεται. Όπως δεν επιτρέπεται στα καταστήματα αυτά να παίζουν μουσική στη διαπασών.

Τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται από σήμερα προς την κατεύθυνση διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και εφαρμογής των νόμων και γι’ αυτή την περίπτωση. Υπενθύμισε για τους παραβάτες υπάρχουν πρόστιμα και επιφυλάχθηκε για περισσότερα μέτρα αν συνεχιστούν παρόμοια φαινόμενα.

