Κορωνοϊός και μολυσμένες επιφάνειες

Του Νίκου Κατσαρού*

Έως τέσσερις ημέρες ζει ο κορωνοϊός στις επιφάνειες, γι’ αυτό πρέπει να καθαρίζουμε πολύ καλά με απολυμαντικά όλες τις συσκευασίες που φέρνουμε σπίτι από σουπερμάρκετ, φούρνους κ.λπ. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 17 Μαρτίου στο New England Journal of Medicine από ερευνητές του NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), που υπάγεται στα US National Institutes of Health, από τρεις ώρες εως τέσσερις ημέρες μπορεί να αντέξει ο κορωνοϊός σε μία επιφάνεια, ανάλογα με το υλικό και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να μεταδοθεί σε όποιον τις αγγίζει αυτό το διάστημα και μετά βάλει το χέρι στο πρόσωπο. Αυτό επίσης δείχνει πόσο σημαντικό είναι να καθαρίζουμε πολύ καλά με απολυμαντικά όλες τις συσκευασίες που φέρνουμε σπίτι από σουπερμάρκετ, φούρνους κ.λπ. Συγκεκριμένα, με την παραπάνω έρευνα, καταδεικνύεται ότι ο ιός SARS-CoV-2 επιβιώνει έως τέσσερις ώρες σε χάλκινη επιφάνεια, έως μία ημέρα σε χαρτόνι και έως τρεις ημέρες σε πλαστικό και ανοξείδωτο χάλυβα. Στον αέρα μπορεί να επιβιώσει έως και τρεις ώρες, ανάλογα τη θερμοκρασία και την υγρασία. Ο νέος κορωνοϊός αγαπά ιδιαίτερα τον ανοξείδωτο χάλυβα και το πολυπροπυλένιο, ένα πλαστικό υλικό με ευρεία χρήση, σε πλαστικές συσκευασίες, στα παιχνίδια και στα αυτοκίνητα.

Σε γενικές γραμμές, επισημαίνεται ότι οι λείες επιφάνειες χωρίς πόρους, όπως: Τα πόμολα, τα κουμπιά ασανσέρ, τα κέρματα, τα κινητά τηλέφωνα, τα τραπέζια, τα πληκτρολόγια, τα πορτοφόλια με κάρτες, τα γυαλιά οράσεως και ηλίου, τα τηλεχειριστήρια, οι λαβές (πόρτα, ψυγείου, ντουλάπας, κ.λπ.),το καζανάκι τουαλέτας, το ρολόϊ, οι βρύσες, οι διακόπτες, κ.λπ. θεωρούνται «φιλικές προς τον κορωνοϊό» και χρειάζονται πολύ καλή απολύμανση με τα σωστά αντισηπτικά.

Επιφάνειες με πόρους, όπως τα χαρτονομίσματα, τα ρούχα μας, τα κλινοσκεπάσματα, οι καναπέδες, τα μαξιλάρια, οι παντόφλες, τα μαλλιά μας, τα χαλιά, τα μάλλινα, οι κουρτίνες, κ.λπ. δεν επιτρέπουν στον ιό να ζήσει για πολύ, καθώς οι μικρές τρύπες (πόροι) τον παγιδεύουν και εμποδίζουν τη μεταφορά του.

Οι ερευνητές είδαν επίσης ότι ο χρόνος επιβίωσης των κορωνοϊών γενικότερα σε ατσάλινη επιφάνεια μειώνεται στο μισό, αν η θερμοκρασία φτάσει τους 30 βαθμούς. Ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι οι κορωνοϊοί σκοτώνονται σε επιφάνειες που καθαρίζονται με ουσίες που περιέχουν 62%-71% αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα) και 0,5% οξυζενέ μέσα σε ένα λεπτό. Όπως είπε στο Reuters, η Ρέιτσελ Γκρέιαμ, επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, τα απολυμαντικά στις επιφάνειες αρχίζουν και δρουν στα 15 δευτερόλεπτα, όμως για να φτάσουν στον βαθμό εξουδετέρωσης που διαφημίζουν στη συσκευασία, πρέπει να κάνουμε υπομονή πέντε με έξι λεπτά. Ειδικά αν στον χώρο βρίσκεται κάποιος που έχει ήδη μολυνθεί με τον κορωνοϊό, πρέπει οπωσδήποτε να αφήσουμε να περάσουν αυτά τα λεπτά πριν θεωρήσουμε ασφαλή την επιφάνεια. Προσοχή όμως, λέει η Γκρέιαμ, τα περισσότερα αντισηπτικά χεριών δεν μπορούν να σκοτώσουν τον ιό σε επιφάνεια γιατί περιέχουν πολύ λίγο οινόπνευμα. Για αυτό χρειάζονται τα πιο δυνατά απολυμαντικά, ειδικά για τις φιλικές επιφάνειες. Χαρακτηριστικά, η επιστήμονας εξηγεί ότι αν κάποιος αγγίξει μία μολυσμένη με τον κορωνοϊό επιφάνεια, περίπου το 32% του ιού θα μπορούσε να περάσει στα χέρια του.

Οι επόμενες τρείς εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, γι’ αυτό θα πρέπει να τηρούμε αυστηρά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Μένουμε σπίτι, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής. Θα έρθουν καλύτερες μέρες.

*Ο Νίκος Κατσαρός είναι διευθυντής του Τμήματος Βιοϊατρικής New York College, π. πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών