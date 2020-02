Κορωνοϊός – Ιαπωνία: Σε καραντίνα εν πλω 3.700 άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο

Oι ιαπωνικές αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν σήμερα την κατάσταση υγείας των 3.711 επιβαινόντων σε κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Τόκιο, έπειτα από ένα κρούσμα του κορωνοϊού μεταξύ των επιβατών· πρόκειται για έναν ηλικιωμένο που αποβιβάστηκε στο Χονγκ Κονγκ.

Η ιαπωνική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα πολλών αξιωματικών καραντίνας που επιβιβάστηκαν στο Diamond Princess, πλοίο κρουαζιέρας της αμερικανικής εταιρείας Princess Cruises (όμιλος Carnival Corp.), για να επαληθεύσουν την κατάσταση της υγείας των 2.666 επιβατών και των 1.045 μελών του πληρώματος.

Τα μέτρα αποφασίστηκε να ληφθούν μετά το θετικό αποτέλεσμα για την παρουσία του φονικού ιού στον οργανισμό 80χρονου επιβάτη που κατέβηκε από το πλοίο στο Χονγκ Κονγκ την 25η Ιανουαρίου. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ιαπωνίας Γιοσιχίντε Σούγκα ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι το πλοίο, που έφθασε στη Γιοκοχάμα (δυτικά της πρωτεύουσας), επρόκειτο να τεθεί σε καραντίνα.

Μια νέα περίπου 20 ετών που ταξιδεύει μαζί με τη μητέρα της δήλωσε σήμερα στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο TBS ότι «ζητήθηκε από όλους τους επιβάτες να μείνουν μέσα στις καμπίνες τους εν αναμονή της υποβολής τους σε εξετάσεις για τον εντοπισμό του ιού». Διευκρίνισε ότι περιμένει μαζί με τη μητέρα της μέσα στην καμπίνα τους από χθες και ότι ακόμα σήμερα το πρωί δεν είχε καμία πληροφορία για το πότε θα εξεταστούν.

Το πλοίο είχε ήδη τεθεί σε καραντίνα από το Σάββατο στη Νάχα, στο νότιο νησί Οκινάουα της Ιαπωνίας. Αλλά αυτό έγινε για δεύτερη φορά, μετά τον εντοπισμό του κορωνοϊού στον οργανισμό του ογδοντάρη που αποβιβάστηκε στο Χονγκ Κονγκ.

Japan. Diamond Princess currently held under quarantine at Yokohama port, after somebody who got off the cruise ship in HK on Jan 25 developed symptoms of #coronavirus 6 days later

Via YT https://t.co/oJJofRVPy3 pic.twitter.com/ofR5vTnIuQ

— woppa 🎗😷 (@Woppa1Woppa) February 3, 2020