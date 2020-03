Κορωνοϊός: Γυναίκα έβηξε πάνω σε επιβάτη τραίνου και ακολούθησε καβγάς

Ο κορωναϊός «σαρώνει» τα πάντα στο πέρασμά του με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί παγκόσμιος συναγερμός. Σύμφωνα με τη Daily Mail άναψαν τα αίματα μέσα σε ένα βαγόνι τραίνου, στην Αυστραλία, όταν ένας επιβάτης ζήτησε από μία γυναίκα που έβηχε να βάλει το χέρι της μπροστά στο στόμα της.

Όταν όμως δεν τον άκουσε άρχισε να της φωνάζει. Το συμβάν καταγράφηκε από τον δημοσιογράφο του ABC Andy Park και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral. Δείτε τον διάλογο που είχαν οι δύο επιβάτες:

Γυναίκα επιβάτης: «Δεν άνοιξα το στόμα μου όταν έβηξα, έβηξα από μέσα μου»

Άνδρας επιβάτης: «Είναι αηδιαστικό», «Είσαι σοβαρή; Έβηξες μπροστά μου;»

Γυναίκα επιβάτης: «Δεν έχω την πανδημία (τον κορονοϊό)… νταή».

Άνδρας επιβάτης: «Νταή;», «Σου ζήτησα ευγενικά να καλύψεις το στόμα σου. Η συμβουλή της κυβέρνησης είναι να καλύπτουμε το στόμα μας όταν βήχουμε, και εσύ έβηξες προς εμένα με ανοιχτό στόμα».

Γυναίκα επιβάτης: «Σκάσε, δεν θέλω να ακούσω άλλα. Είσαι σε ένα ήσυχο βαγόνι, απλώς βγάλε τον σκασμό».

Woman appears to cough at man during

argument over coughing etiquette on a #Sydney train. #coronavirus #coronavirusaustralia #COVID2019 #2019nCoV pic.twitter.com/rQozZGrN0D

— Andy Park (@andy_park) March 8, 2020