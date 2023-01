Κορωνοϊός – ECDC: Τα καλά και τα κακά νέα για την μετάλλαξη «Kraken» – Πότε έρχεται στην Ευρώπη

Με… καθυστέρηση πρόκειται να έρθει στην Ευρώπη η νέα πιο επιθετική υποπαραλλαγή με την ονομασία «Kraken». Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico το ECDC έχει καλά και κακά νέα όσον αφορά τον XBB.1.5.

Τα κακά νέα είναι ότι ο XBB.1.5 εξαπλώνεται γρήγορα, πιθανότατα επειδή έχει κάποια μεγάλα πλεονεκτήματα έναντι των κυρίαρχων σήμερα στελεχών της παραλλαγής Omicron, ενώ τα καλά νέα είναι ότι η Ε.Ε έχει κάποιον χρόνο να προετοιμαστεί για το αν και πότε τα κρούσματα θα οδηγηθούν σε έξαρση.

«Υπάρχει πιθανότητα η παραλλαγή αυτή να έχει αυξητική επίδραση στον αριθμό των κρουσμάτων COVID-19 στην ΕΕ, αλλά όχι εντός του επόμενου μήνα, καθώς η παραλλαγή αυτή είναι επί του παρόντος παρούσα στην ΕΕ/ΕΟΧ μόνο σε πολύ χαμηλά επίπεδα», γράφει χαρακτηριστικά το Ευρωπαϊκό Κέντρο ECDC στην πρόσφατη αξιολόγησή του για την υποπαραλλαγή XBB.1.5.

Σύμφωνα με το ECDC ο αυξημένος ρυθμός εξάπλωσης οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στην ικανότητα του XBB.1.5 να αποφεύγει την προστασία του ανοσοποιητικού συστήματος που παρέχεται από προηγούμενες λοιμώξεις ή εμβολιασμό. Παράλληλα έχει μια μετάλλαξη στην πρωτεΐνη spike -το τμήμα του ιού που συνδέεται με τα κύτταρα του ξενιστή-, η οποία μπορεί να του παρέχει κάποια πλεονεκτήματα.

Όπως δήλωσε το ECDC η συγκεκριμένα υποπαραλλαγή αποτελεί ένα στίγμα στο ευρωπαϊκό ραντάρ αναφορικά με τον αριθμό των κρουσμάτων, παρά το γεγονός ότι έχει ανιχνευθεί στη Δανία, τη Γαλλία, την Αυστρία, τις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ισλανδία, το Βέλγιο, την Τσεχία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία.

Από τα στοιχεία που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες η υποπαραλλαγή «Kraken» εξαπλώνεται επιθετικά ενώ τα κρούσματα διπλασιάζονται ανά εννέα μέρες. Ωστόσο υπάρχει και ο κίνδυνος έκρηξης κρουσμάτων που συμπίπτει με μια ήδη δύσκολη περίοδο γρίπης και αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), επιβαρύνοντας τα νοσοκομεία.

Στο Βέλγιο, οι αρχές δημόσιας υγείας κήρυξαν επιδημία γρίπης εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων, με την κορύφωση να αναμένεται σε τρεις ή τέσσερις εβδομάδες. Ωστόσο όπως τονίζει το Politico επειδή η «Kraken» μπορεί να έχει διασπορά στις ΗΠΑ αυτό δεν σημαίνει ότι θα έρθει άμεσα στην Ευρώπη.

«Μεγάλες διαφορές στην εξάπλωση των παραλλαγών έχουν παρατηρηθεί μεταξύ της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας», λέει χαρακτηριστικά το ECDC.

