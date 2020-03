Κορωνοϊός: Απίστευτες εικόνες στο μετρό του Λονδίνου – Χιλιάδες άνθρωποι στοιβαγμένοι

Τι κι αν ο πλανήτης πλήττεται από τον κορωνοϊό, τι κι αν είναι χιλιάδες οι νεκροί σε όλες τις χώρες, τι κι αν η απειλή έφτασε και μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία που αριθμεί περισσότερα από 6.500 κρούσματα και 335 θανάτους, η ζωή στο Νησί συνεχίζεται για χιλιάδες ανθρώπους σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ούτως ή άλλως, η αγγλική κυβέρνηση καθυστέρησε χαρακτηριστικά να λάβει δραστικά μέτρα με το κλείσιμο των γηπέδων, των σχολείων και των μπαρ-παμπ να γίνεται πολύ πιο αργά συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη κι ενώ ήδη ο κορωνοϊός θέριζε.

Παρ’ όλα αυτά και μολονότι είναι δραματικές οι εκκλήσεις που γίνονται πλέον στη Μεγάλη Βρετανία τόσο από τις αρχές όσο και από τους ειδικούς, λοιμωξιολόγους-επιδημιολόγους, ο κόσμος επιμείνει να μην αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της κατάστασης. Είναι ενδεικτικό ότι κατά τη διάρκεια της Δευτέρας (23/3) και μολονότι υπήρξαν αμέτρητες συστάσεις προκειμένου οι πολίτες να μην μετακινηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να εργαστούν από το σπίτι, χιλιάδες Λονδρέζοι πήραν το μετρό για να κινηθούν στην πόλη. Από νωρίς το πρωί έγιναν viral στα social media, εικόνες με ανθρώπους στοιβαγμένους ο ένας πάνω στον άλλον σε συρμούς του μετρό και του τρένου αλλά και στα λεωφορεία.

Yesterday London closed 40 subway stations to slow the spread of CoV2. Below is a picture from their Metro from this morning. We need better leadership, better communication, and better options for people in urban areas who must travel. #SocialDistancing https://t.co/tm68cuCkka — Jon Klein (@sneakyvirus1) March 21, 2020

Ο αγγλικός Τύπος αλλά και χιλιάδες χρήστες στα social media κατέκριναν όσους δεν εισάκουσαν τις οδηγίες της κυβέρνησης και συνέρρευσαν κατά χιλιάδες στις δημόσιες συγκοινωνίες, ωστόσο το κακό έγινε, αφού δεν αποφεύχθηκαν οι μαζικές συναθροίσεις.

Dear @BorisJohnson @SadiqKhan – plenty of non critical workers on my tube – as a teacher on my way to work this is terrifying – people aren’t getting the message #tfl #london #ukcoronavirus @piersmorgan pic.twitter.com/DBoAHniFQq — Peter Fellows (@mrpeterfellows) March 23, 2020

Ουρές για ένα μπέργκερ στα McDonald’s

Το πρώτο δραστικό μέτρο από την αγγλική κυβέρνηση, έστω και με καθυστέρηση, ελήφθη με το κλείσιμο των σχολείων, ενώ μόλις το Σάββατο (21/3) ελήφθη η απόφαση για την αναστολή της λειτουργίας των μπαρ και των παμπ, όπου όμως χιλιάδες κόσμου στοιβάχτηκε για ένα ποτό και… γλέντι, το τελευταίο βράδυ πριν από το λουκέτο καθώς η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον έδωσε περιθώριο 24 ωρών πριν από το κλείσιμο για να το ρίξει έξω ο κόσμος!

Και μετά τις ουρές στα κλαμπ, ήρθαν οι ουρές έξω απ’ τα McDonald’s! H μεγάλη αλυσίδα φαστ φουντ ανακοίνωσε ότι εντός της ημέρας (23/3) θα κλείσει όλα τα καταστήματα επί αγγλικού εδάφους. Και οι Βρετανοί τι έκαναν; Σύμφωνα με το φωτορεπορτάζ της Sun έσπευσαν για ένα… τελευταίο μπέργκερ πριν από το lockdown. Σχεδόν σε όλες τις πόλεις παρατηρήθηκαν φαινόμενα συνωστισμού στα Mc καταστήματα, όπου σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές αυτοκινήτων ακόμη και στα Mc drive.

Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις κλήθηκε και η αστυνομία προκειμένου να απομακρύνει τον κόσμο λόγω συνωστισμού!

Οι προειδοποιήσεις για να αποφευχθούν οι συναθροίσεις δεν τηρούνται ούτε από τους γονείς στην αγγλική πρωτεύουσα καθώς όπως κυκλοφορούν σε βίντεο στα social media, οι παιδικές χαρές και τα πάρκα είναι γεμάτα από κόσμο…

People are still not heeding social distancing warnings. This, from a friend is her local park in London, this afternoon. #COVID19 #SocialDistancing. pic.twitter.com/mE6TuAddve — Rajini Vaidyanathan (@BBCRajiniV) March 23, 2020

Το αδιαχώρητο έγινε επίσης στο Λονδίνο, που αριθμεί περισσότερα από 2.500 κρούσματα, καθώς σχηματίστηκαν ουρές πολλών μέτρων σε σούπερ μάρκετ αλλά και σε φαρμακεία. Ηδη τα ράφια σε πολλά καταστήματα άδειασαν εν ριπή οφθαλμού με τους περισσότερους να φεύγουν με ένα ή και δύο γεμάτα καρότσια …

