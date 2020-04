Κορωνοϊός: 684 νεκροί σε μια ημέρα στη Μεγάλη Βρετανία -Διάγγελμα της βασίλισσας την Κυριακή

Σοκ για τη Μεγάλη Βρετανία η ανακοίνωση άλλων 684 νεκρών από τον κορωνοϊό, σε μια ημέρα.

Αυτός ο αριθμός δείχνει μια επιδείνωση της κατάστασης και επιτάχυνση της επιδημίας, η οποία προκάλεσε ήδη τον θάνατο σε 3,605 ανθρώπους στη χώρα, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή, 3 Απριλίου, οι υγειονομικές αρχές. Συνολικά η Μεγάλη Βρετανία αριθμεί 38.168 κρούσματα.

Ένα υπαίθριο νοσοκομείο το οποίο φιλοξενεί 4.000 κρεβάτια άνοιξε στο Λονδίνο για να απορροφήσει τον αυξημένο αριθμό ασθενών. Ο πρίγκηπας Κάρολος, ο οποίος το εγκαινίασε με τηλεδιάσκεψη, το αποκάλεσε «ένα φως σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς». Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, θετικός στον κορωνοϊό, ανακοίνωσε σήμερα ότι υποφέρει από πυρετό και θα παρατείνει την καραντίνα του.

Διάγγελμα της Βασίλισσας Ελισάβετ την Κυριακή

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε, επίσης, ότι η βασίλισσα θα απευθυνθεί με τηλεοπτικό διάγγελμα στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, το βράδυ της Κυριακής.

On Sunday 5th April at 8pm (BST)

Her Majesty The Queen will address the UK and the Commonwealth in a televised broadcast.

As well as on television and radio, The Queen’s address will be shown on The @RoyalFamily’s social media channels. pic.twitter.com/EADh7WNU7b

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 3, 2020