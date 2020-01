Κοροναϊός: Πρόβλεψη «εφιάλτης» – 350.000 άνθρωποι θα προσβληθούν μόνο στην Γουχάν

Ειδικοί από τη Βρετανία και τις ΗΠΑ προχώρησαν σε μία πρόβλεψη «εφιάλτη». Σύμφωνα με τους ειδικούς, μόνο στην κινεζική πόλη Γουχάν, μέχρι και τις αρχές Φεβρουαρίου θα προσβληθούν από τον κοροναϊό τουλάχιστον 350.000 άνθρωποι.

Σημειώνεται πως η πόλη Γουχάν ήταν η πρώτη που μπήκε σε καραντίνα και ο πληθυσμός της φτάνει τα 11 εκατομμύρια άτομα. Οι ίδιοι ειδικοί αναφέρουν ότι μόνο μία στις είκοσι περιπτώσεις έχουν διαγνωσθεί.

Χτίζει νοσοκομείο σε χρόνο – ρεκόρ η Κίνα

Mάχη με τον χρόνο για τον περιορισμό του νέου κοροναϊού δίνουν οι Αρχές στην Κίνα, καθώς τα επιβεβαιωμένα περιστατικά ανέρχονται σε 830 και οι νεκροί σε 26. Τις τελευταίες ώρες, μάλιστα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει μια φωτογραφία που δείχνει δεκάδες μπουλντόζες να βρίσκονται επί τω έργω για το χτίσιμο ενός νοσοκομείου στην πόλη Ουχάν, όπου και εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο ιός.

Οι εργασίες για την ανέγερση του κτιρίου ξεκίνησαν μόλις την περασμένη Πέμπτη και στις εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας φαίνονται οι μπουλντόζες να σκάβουν έναν χώρο 25.000 τετραγωνικών, στον οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το νέο νοσοκομείο, χωρητικότητας 1.000 κλινών, όπου θα φιλοξενούνται όσοι έχουν διαγνωστεί με τον ιό.

Φαίνεται πως αυτή τη φορά η Κίνα θα ξεπεράσει τον ίδιο της τον εαυτό και το προηγούμενο ρεκόρ της, όταν το 2003 έχτισε μέσα 7 ημέρες ένα νοσοκομείο για τη φιλοξενία των ασθενών με τον ιό SARS.

Construction began on the night of January 23 for a new specialized hospital for #coronavirus patients in central China's #Wuhan City.

The hospital is designed to have an area of 25,000 square meters with 1,000 beds and will be put into use by February 3 pic.twitter.com/ePQoxJnM0y

— CGTN (@CGTNOfficial) January 24, 2020