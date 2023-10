«Κορώνα ή γράμματα»: Επιστήμονες έριξαν 350.757 κέρματα για να αποδείξουν πως δεν είναι ένα παιχνίδι τύχης

Η πανάρχαια πρακτική της ρίψης ενός νομίσματος για τη λήψη αποφάσεων, που συχνά θεωρείται έμβλημα της καθαρής τύχης, έχει τεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από επιστήμονες που υποστηρίζουν ότι μπορεί να μην είναι τόσο δίκαιη όσο φαίνεται. Σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν την τυχαιότητα του παιχνιδιού, οι ερευνητές διεξήγαγαν ένα συναρπαστικό πείραμα που περιελάμβανε 350.757 ρίψεις ενός νομίσματος.

About a year ago, we embarked on a quest to answer one of the most intriguing questions:

If you flip a fair coin and catch it in hand, what's the probability it lands on the same side it started?

Today, we are finally ready to share the results. pic.twitter.com/MF64MSyeHt

