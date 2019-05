Κοριτσάκι 2 ετών μπήκε σε αγώνα ράγκμπι και σώθηκε από θαύμα (video)

Ένα κοριτσάκι δύο ετών διέφυγε της προσοχής των γονιών του και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας ράγκμπι. Το ασυνήθιστο περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια του τελικού αγώνα του πρωταθλήματος Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας Αυστραλέζικου… Ποδοσφαίρου (VAFA) Premier Division μεταξύ St Bernard και της Old Melburnians.

Ο αγώνας βρίσκονταν σε εξέλιξη όταν η μικρούλα μην έχοντας και συναίσθηση του κινδύνου που διατρέχει μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα η φάση εξελίχθηκε με τέτοια ταχύτητα προς το μέρος του κοριτσιού που θα υπήρχε κίνδυνος για τη σωματική του ακεραιότητα διότι όπως φαίνεται και στο βίντεο οι παίκτες των δύο ομάδων δεν είχαν αντιληφθεί την παρουσία της.

Την έσωσε τελευταία στιγμή

Φύλακας άγγελος της όμως αποδείχτηκε ο παίκτης του St Bernard, Alex McLeod ο οποίος έπιασε αμέσως τη μικρούλα και την απομάκρυνε σώα εκτός αγωνιστικού χώρου μπροστά στα έκπληκτα μάτια των συμπαικτών του και των αντιπάλων του που είχαν το νου τους στην εξέλιξη του αγώνα.

Πήρε θέση στα VIP και στην ακαδημία

Η μικρούλα Pippa Biggs έφτασε σώα στα χέρια των γονέων της που σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο φέρουν ευθύνη για το επεισόδιο. Τέλος καλό, όλα καλά και όπως είπε ο πρόεδρος των γηπεδούχων στο εξής θα έχει τη μικρούλα προσκεκλημένη στα VIP γιατί έφερε «γούρι» στην ομάδα του και επί πλέον δεν θα υπάρχει κίνδυνος να διακόψει και πάλι κάποιον αγώνα… Οσο για το μέλλον της είπε πως της έχει κλείσει θέση στις ακαδημίες του συλλόγου.

Grab a copy of today's Herald Sun to read about little Pippa the budding footy star. Full story & video: https://t.co/y8VogSymgj @stbernardsfc @VAFA_HQ pic.twitter.com/cF05ZvOmNl

— Tim Michell (@tim_michell) May 13, 2019