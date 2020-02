Κωνσταντινούπολη: Αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης και κόπηκε στα δύο

Αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη στο αεροδρόμιο «Sabiha» της Κωνσταντινούπολης, το δεύτερο μεγαλύτερο της πόλης, όταν αεροσκάφος, κατά την προσγείωσή του βγήκε από τον διάδρομο, με αποτέλεσμα να «κοπεί» στη μέση.

A plane reportedly skids off the runway in #Istanbul ’s Sabiha airport and the video shows the broken fuselage:

Οι πρώτες εικόνες από το περιστατικό μεταδόθηκαν μέσω βίντεο στα social media.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για τραυματισμούς.

#BREAKING

A passenger plane gets off the track at Istanbul's Sabiha Gökçen Airport

A fire broke out at the plane, initial reports say. pic.twitter.com/0Fn53KFk7V

