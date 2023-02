Κόμβος Καινοτομίας για τον Γαλάζιο Πολιτισμό η Περιφέρεια Θεσσαλίας

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καινοτομεί ευρωπαϊκά και παγκοσμίως» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός στην εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος Blue Culture Technology Hub, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα και οδηγεί στην δημιουργία του πρώτου Τεχνολογικού Κόμβου Αριστείας για τον Γαλάζιο Πολιτισμό με τη συμμετοχή 14 ευρωπαίων εταίρων και επικεφαλής την Περιφέρεια Θεσσαλίας. «Πρόκειται» είπε ο Περιφερειάρχης για ένα μεγάλο, φιλόδοξο πρόγραμμα που στόχο έχει να προστατέψει, να αναδείξει και να κάνει περισσότερο προσβάσιμα στο παγκόσμιο κοινό τα Υποθαλάσσια Μουσεία. Το έργο που χρηματοδοτείται με 5 εκατομμύρια ευρώ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon Europe 2021-2027 αφορά στην καταγραφή των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα, τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας αλλά και την κατασκευή φυσικού χώρου- κτιρίου για την επίσκεψη τους με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, συστημάτων τρισδιάστατης απεικόνισης κ.α.

Με αιχμή του δόρατος τον «Παρθενώνα των ναυαγίων», το κλασικό ναυάγιο της Περιστέρας, στην Αλόννησο και το ολοκληρωμένο Υποθαλάσσιο Πάρκο Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων που διαθέτει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στις Σποράδες και στο Δυτικό Παγασητικό, εδραιώνουμε στον παγκόσμιο χάρτη ένα νέο τουριστικό προϊόν» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης.

«Φτάνουμε σε αποτέλεσμα δημιουργίας και αυτό αναγνωρίζεται από την Ευρώπη που μας έχει βραβεύσει με πολλά βραβεία μεταξύ των οποίων και το πρώτο ευρωπαϊκό βραβείο καινοτομίας ECTN για τον αειφόρο πολιτιστικό τουρισμό. Τα οφέλη από τη λειτουργία των Υποθαλάσσιων Μουσείων διαχέονται στην κοινωνία και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Είναι έργα στα οποία επενδύουμε συνεχώς, τα διατηρούμε και τα αναπτύσσουμε στον χρόνο. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία της Περιφέρειας που αναγνωρίζεται από την Ευρώπη γι αυτό και σήμερα τιμούν με την παρουσία τους την εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης.

Οι Κόμβοι Καινοτομίας για το Γαλάζιο Πολιτισμό

Το φιλόδοξο σχέδιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που ξεκίνησε το 2016, να δημιουργήσει επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους στη θαλάσσια περιοχή των Σποράδων και του Παγασητικού, και να προσφέρει στην παγκόσμια κοινότητα των αυτοδυτών τη δυνατότητα να τους επισκεφτούν, μετά το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Bluemed αλλά και την χρηματοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, συνεχίζεται δυναμικά. Ύστερα από τις συστηματικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών που ανέλαβε η Περιφέρεια Θεσσαλίας ώστε να δημιουργήσει ένα πανόραμα επισκέψιμων ναυαγίων για το ευρύ κοινό, προχωρά, σε συνεργασία με 14 φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στην εδραίωση των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και των υποβρύχιων μουσείων της Ευρώπης στην τουριστική βιομηχανία, μέσω της δημιουργίας Τεχνολογικών Κόμβων Γαλάζιου Πολιτισμού κατ’ αρχάς στην Θεσσαλία, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία. Οι κόμβοι αυτοί θα υποστηρίζουν με νέες καινοτόμες λύσεις και προϊόντα τη βιώσιμη προστασία, την αποκατάσταση, την αξιοποίηση, την διαχείριση, την προσβασιμότητα και την προώθηση της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η κύρια καινοτομία του συγκεκριμένου έργου θα είναι η ικανότητά του να ενισχύσει και να διατηρήσει την έρευνα και καινοτομία (R&I) στις Τεχνολογίες Γαλάζιας Κουλτούρας µέσω της ανάπτυξης ενός σταθερού και µόνιµου τεχνολογικού και επιχειρηματικού πλαισίου (BCT Hubs) για πρώτη φορά παγκοσμίως.

Το κλασικό ναυάγιο της Περιστέρας, στα ανοιχτά της Αλοννήσου καθώς και άλλα έξι αρχαία και νεότερα ναυάγια, σε τέσσερις θέσεις στις Σποράδες και το Δυτικό Παγασητικό θα αποτελέσουν, για την Ελλάδα, το επίκεντρο των ειδικών επιστημόνων που θα εμπλακούν στο έργο για τα επόμενα 4 χρόνια.

Το έργο χρηματοδοτείται με 5 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon Europe 2021- 2027. Επικεφαλής εταίρος είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στην εναρκτήρια διακρατική συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα συμμετείχαν: το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου ΙΚΕ, το Ινστιτούτο Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών, η «ATLANTIS» Συμβουλευτική Α.Ε., το Divers Alert Network Europe Foundation (Μάλτα), το Superintendence of cultural Heritage-Sovrintendenza Tal (Μάλτα), το Institute of Tourism Studies (Μάλτα), η Aquabiotech Limited(Μάλτα), το Center for Underwater Archaeology (Βουλγαρία), το Institute of Information and Communication Technologies (Βουλγαρία), το Fondatsiya Balkansko Nasledstvo (Βουλγαρία), η Aqua Prom Ltd (Βουλγαρία), η 3D Research Srl (Ιταλία) και τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Stefan Weiers υπεύθυνος πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας, Deirdre Furlong επικεφαλής τομέα του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA), Costanza Conte υπεύθυνη του έργου και στέλεχος της REA, Eve Sostra οικονομική υπεύθυνη του έργου, στέλεχος της REA.