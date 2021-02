Κόμπι Μπράιαντ: Το πόρισμα για το δυστύχημα – «Ηταν λάθος του πιλότου»

Περίπου έναν χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα που συγκλόνισε τον κόσμο και κόστισε τη ζωή του σούπερ σταρ Κόμπι Μπράιαντ, της 13χρονης κόρης του Τζίτζι κι άλλων επτά ατόμων, το Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) έβγαλε το τελικό πόρισμα για τα αίτια της τραγωδίας. Οπως προκύπτει από την έρευνα των εμπειρογνωμόνων που διήρκησε 12 μήνες, η πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου οφείλεται σε απώλεια προσανατολισμού του πιλότου λόγω νεφών και ομίχλης, ενώ όπως τονίζεται χαρακτηριστικά «ο πιλότος παραβίασε τα ομοσπονδιακά πρότυπα».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πόρισμα, ο πιλότος του ελικοπτέρου Αρα Ζομπάγιαν «πέταξε» ανάμεσα στα σύννεφα με αποτέλεσμα να υποστεί «χωρικό αποπροσανατολισμό» σε μια «προφανή παραβίαση των ομοσπονδιακών προτύπων» όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά. Παράλληλα, οι ερευνητές της NTSB κατέληξαν οριστικά στο συμπέρασμα πως δεν υπήρξε μηχανική βλάβη στο ελικόπτερο.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ρόμπερτ Σάμβαλτ δήλωσε πως ο πιλότος «πιθανόν αποπροσανατολίστηκε και δεν ήταν σε θέση να δει που κατευθύνεται» λόγω της χαμηλής νέφωσης και της ομίχλης που επικρατούσαν στην περιοχή το μοιραίο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου 2020. Αλλωστε λόγω των καιρικών συνθηκών τα περισσότερα ελικόπτερα έμειναν καθηλωμένα στο έδαφος.

«Ο χωρικός αποπροσανατολισμός είναι η ισχυρή, παραπλανητική αίσθηση που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε έναν πιλότο, ο οποίος εκτελεί μια πτήση, έχοντας χάσει οπτικές αναφορές» τόνισε ο Σάμβαλτ, προσθέτοντας πως ο Ζομπάγιαν «πετούσε» με κανόνες οπτικής πτήσης και, κατά, συνέπεια έπρεπε να βλέπει πού κατευθύνεται».

