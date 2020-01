Κόμπι Μπράιαντ: Σοκάρουν οι φωτογραφίες λίγο μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου

Eξαιρετικά δύσκολο ήταν το έργο των αρχών του Λος Αντζελες προκειμένου να εντοπιστούν και να ανασυρθούν οι σοροί των εννέα θυμάτων από τη συντριβή του ελικοπτέρου, όπου επέβαινε και ο θρυλικός παίκτης του ΝΒΑ Κόμπι Μπράιαντ μαζί με την 13χρονη κόρη του Τζίτζι.

Βίντεο ντοκουμέντο άλλωστε που ήρθε στη δημοσιότητα, δείχνει τις τελευταίες μοιραίες στιγμές πριν από τη συντριβή, καθώς οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι το ελικόπτερο πετούσε σε πολύ χαμηλό ύψος έχοντας… εγκλωβιστεί στην ομίχλη. Τα ειδικά συνεργεία χρειάστηκαν περίπου 48 ώρες για να εντοπίσουν και τις εννέα σωρούς, ενώ ακόμη πιο δύσκολο χαρακτηρίζεται το έργο της αναγνώρισης δεδομένης της ισχυρής σύγκρουσης, που πιθανολογείται ότι είχε το ελικόπτερο, αλλά και της έκρηξης που ακολούθησε.

Δείτε το βίντεο που τραβήχτηκε λίγο πριν από τη μοιραία σύγκρουση:

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv

— THEIR ONLY DREAMS (@theironlydreams) January 27, 2020