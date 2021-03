Κομισιόν: Η Pfizer θα παραδώσει συνολικά 200 εκατ. δόσεις εμβολίου κατά το δεύτερο τρίμηνο

Η Κομισιόν ανακοίνωσε πως οι Pfizer και BioNTech θα παραδώσουν συνολικά 200 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου τους κατά της Covid-19 το δεύτερο φετινό τρίμηνο.

Η ανάρτηση της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν:

We agreed with @BioNTech_Group @pfizer on an accelerated delivery of 10 million doses for quarter 2.⁰

This will bring the total deliveries of this vaccine to 200 million doses for that quarter.⁰

It will give Member States room to manoeuvre and possibly fill gaps in deliveries. pic.twitter.com/abBr3lKUXc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2021