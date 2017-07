Κολυμβήτρια κέρδισε και περίμενε 97 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η κούρσα

Η διαφορά της Κέιτι Λεντέκι με τις αντιπάλους της είναι κάτι περισσότερο από εμφανής. Αλλωστε, δεν πήρε τυχαία πέντε Ολυμπιακά μετάλλια στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το 2016. Ομως, ποτέ δεν χρειάστηκε να περιμένει τόσο πολύ για να ολοκληρωθεί μία κούρσα, σε μεγάλη διοργάνωση.

Η Αμερικανίδα δεν… διέλυσε απλά τις αντιπάλους της στον προκριματικό των 1.500 μ. ελεύθερο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου, στη Βουδαπέστη. Αναγκάστηκε να περιμένει 97 δευτερόλεπτα προκειμένου να τερματίσει και η τελευταία κολυμβήτρια της κούρσας!

Η Λεντέκι κέρδισε με 15:47.54, σημειώνοντας επίδοση 22 δευτερόλεπτα κάτω από το παγκόσμιο ρεκόρ που κατέχει η ίδια. Κι όμως, η δεύτερη αθλήτρια τερμάτισε 17 δευτερόλεπτα έπειτα από εκείνη και η τελευταία, η Αλγερινή Σουάντ Νεφίσα Τσερουάτι, 97 δευτερόλεπτα μετά την Αμερικανίδα.

Αν και, όπως αναφέρει το NBC, ήταν η πρώτη φορά που η Λεντέκι αναγκάστηκε να περιμένει τόσο μέχρι να τερματίσουν όλες οι αντίπαλές της, έχει συνηθίσει στην… αναμονή. Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2013, περίμενε 84 δευτερόλεπτα στον προκριματικό των 1.500 μ., ενώ δύο χρόνια αργότερα στην ίδια διοργάνωση χρειάστηκαν 82 δευτερόλεπτα μετά τον τερματισμό της ίδιας για να ολοκληρώσει την κούρσα της και η τελευταία κολυμβήτρια.

