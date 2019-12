«Κωδικός Κολιμπρί» και «Θα μπορούσες ποτέ να με συγχωρέσεις;» σε Μεταξουργείο και Αχίλλειο

Με την ταινία «Κωδικός Κολιμπρί» σε σκηνοθεσία Κιμ Νγκούγιεν συνεχίζονται οι προβολές της κινηματογραφικής κοινότητας του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου αύριο Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου στο Αχίλλειο. Στο πρόγραμμα των προβολών ακολουθεί η ταινία «Θα μπορούσες ποτέ να με συγχωρέσεις;» σε σκηνοθεσία Μάριελ Χέλερ, που θα προβληθεί την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου στο Μεταξουργείο στη Ν. Ιωνία και τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου στο Αχίλλειο (ώρα έναρξης 21.30).

«Κωδικός Κολιμπρί» – «The Hummingbird Project», Καναδάς, Βέλγιο, 2019, Σκηνοθεσία: Κιμ Νγκούγιεν, Φωτογραφία: Νικολά Μπολντούκ, Μοντάζ: Άρθρουρ Ταρνόφσκι, Νικολά Σοντέρζ, μουσική: Ιβ Γκουρμέρ, πρωταγωνιστούν: Τζέσι Άιζενμπεργκ, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Σάλμα Χάγιεκ, διάρκεια: 111 λεπτά.

Βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία, το φιλμ του Κιμ Ενγκογιέν σκανάρει την αρνητική πλευρά του αμερικανικού ονείρου και εμμένει στη ματαιότητα της απόκτησης όλο και περισσότερων χρημάτων όταν τελικά η ζωή είναι αλλού.

Ο Βίνσεντ και ο Άντον είναι δύο Νεοϋρκέζοι ξάδελφοι και παίχτες υψηλού ρίσκου, στο High-Frequency Trading, όπου το κέρδος στο χρηματιστήριο βγαίνει σε κλάσματα δευτερολέπτου. Στόχος τους είναι φτιάξουν μια οπτική ίνα από το Kansas μέχρι το New Jersey, όπου θα αποφέρει εκατομμύρια κέρδη. Κόντρα σε αυτούς, η πρώην εργοδότριά τους, πανίσχυρη και αυταρχική, κάνει τα πάντα για να τους χρησιμοποιήσει.

«Θα μπορούσες ποτέ να με συγχωρέσεις;» – «Can you ever forgive me?», ΗΠΑ, 2018, σκηνοθεσία: Μάριελ Χέλερ, σενάριο: Νικόλ Χολοφσένερ, Τζεφ Γουάιτι, φωτογραφία: Μπράντον Τροστ, μοντάζ: Αν ΜακΚέιμπ, μουσική: Νέιτ Χέλερ, πρωταγωνιστούν: Μελίσα ΜακΚάρθι, Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, διάρκεια: 107 λεπτά, διανομή: Odeon.

Η αληθινή ιστορία της συγγραφέως Λι Ίσραελ που έμεινε γνωστή περισσότερο για τις παραχαράξεις κειμένων και υπογραφών διάσημων συγγραφέων με σκοπό τα προς το ζην, παρά για το έργο της. Η Χέλερ κάνει μια αξιοπρεπή ταινία που απογειώνεται από την εκπληκτική, δραματική, αιχμηρή ερμηνεία τής κατά τα άλλα κωμικού Μελίσα ΜακΚάρθι και από τον Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ που, κάτω από το μπρίο του, έχει μια ευαισθησία που σπάει κόκαλα.