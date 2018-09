Κινηματογραφικός χειμώνας σε Μεταξουργείο και «Αχίλλειον»

Αρχίζουν την τελευταία Παρασκευή Σεπτεμβρίου (27/9) για 36η συνεχή χρονιά οι προβολές της κινηματογραφικής κοινότητας του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου.

Όλα αυτά τα χρόνια η παρουσία της Κινηματογραφικής Κοινότητας είναι συνεχής και αδιάλειπτη με ένα πρόγραμμα που ξεκινά κάθε χρόνο την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου και λήγει στα τέλη του Μαΐου.

Οι προβολές γίνονται κάθε Παρασκευή στο Μεταξουργείο στη Ν. Ιωνία και κάθε Δευτέρα στο Αχίλλειο στο Βόλο. Ώρα έναρξης 21.30 μ.μ.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της νέας κινηματογραφικής περιόδου:

– Παρασκευή 28 Σεπτέμβριου και Δευτέρα 1 Οκτώβριου:

Έρωτες & Φιλίες (Love & Friendship), Ιρλανδία, Γαλλία, Ολλανδία, 2016, σκηνοθεσία: Γουίτ Στίλμαν, σενάριο: Γουίτ Στίλμαν, πρωταγωνιστούν: Κέιτ Μπέικινσεϊλ, Στίβεν Φράι, Κλόε Σεβινί, Χαβιέ Σαμουέλ. Διάρκεια: 93 λεπτά.

O Γουίτ Στίλμαν («Last Days of Disco», «Metropolitan») διασκευάζει τη «Λαίδη Σούζαν» της Τζέιν Όστεν για να αναδείξει εκ νέου όλα όσα ανέκαθεν τον απασχολούσαν: Τα σαθρά θεμέλια της υψηλής κοινωνίας, τη σκοτεινή δύναμη της γλώσσας, την ελαφρότητα του δράματος, τα screwball παιχνίδια εξουσίας.

– Παρασκευή 5 και Δευτέρα 8 Οκτώβριου:

Λαίδη Μάκμπεθ (Lady Macbeth), Ηνωμένο Βασίλειο, 2016, σκηνοθεσία: Γουίλιαμ Ολντρόιντ, σενάριο: Αλις Μπιρτς, πρωταγωνιστούν: Φλόρενς Πιού, Κόσμο Τζάρβις, Πολ Χίλτον, Ναόμι Άκι. Διάρκεια: 89 λεπτά

Αγγλική εξοχή, 1865. Η Κάθριν πνίγεται σε έναν γάμο χωρίς αγάπη, με έναν πικρόχολο άνδρα που έχει τα διπλά της χρόνια. Όταν ξεκινά μια παθιασμένη σχέση με έναν νεαρό εργάτη στο κτήμα του συζύγου της, μια δύναμη απελευθερώνεται μέσα της τόσο ισχυρή, που τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει, μέχρι να κατακτήσει αυτό που θέλει.

– Παρασκευή 12 και Δευτέρα 15 Οκτώβριου:

Η Τελευταία Οικογένεια (The Last Family), Πολωνία, 2016, σκηνοθεσία: Γιαν Ματουζίνσκι, σενάριο: Ρόμπερτ Μπολέστο, πρωταγωνιστούν: Αντρζέι Σεβερίν, Νταβίντ Ογκρόντνικ, Αλεξάντρα Κονιέτσνα, Αντρζέι Χάιρα. Διάρκεια: 123 λεπτά.

H ζωή του Πολωνού ζωγράφου Ζντζίσλαβ Μπεκσίνσκι γίνεται η αφορμή για μια ιλαροτραγική οικογενειακή σάγκα που διατρέχει σχεδόν τρεις δεκαετίες και αναδεικνύει με επιτηδευμένη εκκεντρικότητα τη ματαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.

– Παρασκευή 19 και Δευτέρα 22 Οκτώβριου:

Η Ψυχή και το Σώμα (On Body and Soul), Ουγγαρία, 2017, σκηνοθεσία: Ιλντικο Ενιέντι, σενάριο: Ίλντικο Ενιέντι, πρωταγωνιστούν: Αλεξάντρα Μπορμπέλι, Γκέζα Μορτσάνιι. Διάρκεια: 116 λεπτά.

Το βραβευμένο με τη Χρυσή Άρκτο φιλμ της Ίλντικο Ενιέντι, ένα εκκεντρικό love story, ρομαντικό μέχρι θανάτου (αλλά και ζωής).

– Παρασκευή 26 και Δευτέρα 29 Οκτώβριου:

Ο Πιλότος (Koblic), Αργεντινή, 2016, σκηνοθεσία: Σεμπάστιαν Μπόρενζταϊν, σενάριο: Σεμπάστιαν Μπόρενζταϊν, Αλεχάντρο Οκόν, πρωταγωνιστούν: Ρικάρντο Νταρίν, Οσκαρ Μαρτίνεζ, Ινμα Κουέστα. Διάρκεια: 92 λεπτά.

Στην Αργεντινή του 1977 και ύστερα από μια πτήση «εξαφάνισης» πολιτικών κρατουμένων από το χουντικό καθεστώς, ο στρατιωτικός πιλότος Τόμας Κόμπλικ αποφασίζει να λιποτακτήσει και να κρυφτεί κάπου στην επαρχία, όπου πιστεύει πως δεν θα τον ανακαλύψει κανείς. Δυνατό «πολιτικό» φιλμ το οποίο βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας στην Αργεντινή που ενώ η βάση του είναι πολιτική, χειρίζεται με δεξιοτεχνία τους κώδικες τους νουάρ, του θρίλερ και του γουέστερν, κάτι που επιβεβαιώνει και το εκρηκτικό του φινάλε.

– Παρασκευή 2 και Δευτέρα 5 Νοέμβριου:

The Florida Project, Η.Π.Α., 2017, σκηνοθεσία: Σον Μπέικερ, σενάριο: Σον Μπέικερ, Κρις Μπέργκοτς, πρωταγωνιστούν: Γουίλεμ Νταφό, Μπρούκλιν Πρινς, Μπρία Βινάιτε, Βαλέρια Κότο. Διάρκεια: 109 λεπτά.

Ανάλαφρη όσο και ρεαλιστική ματιά σε μια κοινωνικά αποκλεισμένη Αμερική μέσα από μια ολόφρεσκη ιστορία ενηλικίωσης. Πλήθος βραβείων από ενώσεις κριτικών και υποψηφιότητα β’ ρόλου Χρυσής Σφαίρας για το Γουίλεμ Νταφόε.

– Παρασκευή 9 και Δευτέρα 12 Νοέμβριου:

Ένα Κάποιο Τέλος (The Sense of an Ending), Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., 2016, σκηνοθεσία: Ρίτες Μπάτρα, σενάριο: Νικ Πέιν, πρωταγωνιστούν: Τζιμ Μπρόντμπεντ, Χάριετ Γουόλτερ, Μισέλ Ντόκερι, Έμιλι Μόρτιμερ Μπίλι Χάουλ, Τζο Αλγουιν, Φρέγια Μέιβορ, Μάθιου Γκουντ, Σαρλότ Ράμπλινγκ. Διάρκεια: 108 λεπτά.

Ένα βραβευμένο με Booker μυθιστόρημα του Τζούλιαν Μπαρνς πάνω στη μνήμη και στις αξίες της ζωής διασκευάζεται κομψά μα συγκρατημένα και με λιγοστές εντάσεις από τον σκηνοθέτη του ευαίσθητου «The Lunchbox».

– Παρασκευή 16 και Δευτέρα 19 Νοέμβριου:

Η Χορεύτρια (La Danseuse), Γαλλία, Βέλγιο, Τσεχία, 2016, σκηνοθεσία: Στέφανι Ντι Τζούστο, σενάριο: Στέφανι Ντι Τζούστο, Τομά Μπιντεγκέν, Σάρα Τιμπό, πρωταγωνιστούν: Σοκό, Λίλι Ρόουζ Ντεπ, Γκασπάρ Ουλιέλ, Μελανί Τιερί. Διάρκεια: 108 λεπτά.

Ένα φωτογενές και γοητευτικό biopic, το οποίο κερδίζει πόντους από το γεγονός ότι πιθανότατα δεν ξέρατε παρά ελάχιστα (αν όχι απολύτως τίποτα) για την ηρωίδα του.

– Παρασκευή 23 και Δευτέρα 26 Νοέμβριου:

Χωρίς Αγάπη (Nelyubov), Ρωσία, 2017, σκηνοθεσία: Αντρέι Ζβιάνγκιντσεφ, σενάριο: Όλεγκ Νέγκιν, πρωταγωνιστούν: Μαριάνα Σπίβακ, Αλεκσέι Ρόζιν, Μάτβεϊ Νόβικοφ. Διάρκεια: 128 λεπτά.

Ακαταμάχητη και καθηλωτική ιστορία μιας οικογένειας που περνάει κρίσιμες ώρες, καθώς ενώ το ζευγάρι χωρίζει, εξαφανίζεται ο μοναδικός γιος. Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο 70ό Φεστιβάλ Καννών, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Λονδίνου, η επίσημη υποβολή της Ρωσίας για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

– Παρασκευή 30 Νοέμβριου και Δευτέρα 3 Δεκέμβριου:

Μια Φανταστική Γυναίκα (Una Mujer Fantástica), Χιλή, 2017, σκηνοθεσία: Σεμπάστιαν Λέλιο, σενάριο: Γκονζάλο Μάζα, Σεμπάστιαν Λέλιο, πρωταγωνιστούν: Ντανιέλα Βέγα, Φρανσίσκο Ρέγιες, Λουίς Γκνέκο. Διάρκεια: 104 λεπτά.

Βραβείο σεναρίου στο Βερολίνο για το ζωντανό, αλμοδοβαρικό πορτρέτο μιας γυναίκας που αναζητά την ταυτότητά της, περιγράφοντας συγκινητικά τον «ηρωικό» αγώνα της.

– Παρασκευή 7 και Δευτέρα 10 Δεκέμβριου:

Κάιρο Εμπιστευτικό (The Nile Hilton Incident), Σουηδία, 2017, σκηνοθεσία: Ταρίκ Σαλέχ, σενάριο: Ταρίκ Σαλέχ, πρωταγωνιστούν: Φάρες Φάρες, Γκερ Ντουάνι, Σλιμάνε Ντάζι, Μοχάμεντε Γιούρσι. Διάρκεια: 106 λεπτά.

Αυτό που αρχικά έμοιαζε με έγκλημα πάθους αποκαλύπτει μια διαπλοκή που φτάνει μέχρι την ελίτ της εξουσίας. Υποδειγματικά στημένο νουάρ, που γνωρίζει στην εντέλεια τους κώδικες του είδους, μεταγράφοντάς τους υποδειγματικά στην κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα της εξεγερμένης Αιγύπτου.

– Παρασκευή 14 και Δευτέρα 17 Δεκέμβριου:

The Disaster Artist, Η.Π.Α., 2017, σκηνοθεσία: Τζέιμς Φράνκο, σενάριο: Σκοτ Νιουστάντερ, Μάικλ Χ. Γουέμπε, πρωταγωνιστούν: Τζέιμς Φράνκο, Ντέιβ Φράνκο, Σεθ Ρόγκεν, Αλισον Μπρι. Διάρκεια: 103 λεπτά.

Ένας διασκεδαστικός φόρος τιμής στο «όραμα» των Τόμι Γουάιζο και Γκρεγκ Σεστέρο με μια ασυναγώνιστη ερμηνεία του Τζέιμς Φράνκο, που βραβεύτηκε με Χρυσή Σφαίρα.

– Παρασκευή 21 και Δευτέρα 24 Δεκέμβριου:

Σουζάνα Με Σκοτώνεις (Me Estás Matando Susana), Μεξικό, Καναδάς, 2016, σκηνοθεσία: Ρομπέρτο Σνάιντερ, πρωταγωνιστούν: Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Βερόνικα Εκέγκουϊ, Ασλεϊ Γκρέις, Τζέιντιν Γουόνγκ, Μπιορν Χλίνουρ Χάραλντσον. Διάρκεια: 100 λεπτά.

Με μια δόση κυνισμού, η ταινία αποτελεί το ταξίδι ενός Μεξικανού στην καρδιά των ΗΠΑ, σε μια αυστηρή κοινωνία και έναν ψυχρό χειμώνα, αλλά πάνω από όλα στην ίδια του την ψυχή, σε μια μάχη ανάμεσα στη μάτσο ιδιοσυγκρασία του και την αγάπη του για τη Σουζάνα. Είναι ένα ταξίδι ανάπτυξης, αστείο, με πόνο, αλλά και με άπλετο ρομαντισμό.