Κινηματογραφικές και θεατρικές προτάσεις στην «Εξωραϊστική»

Ενδιαφέρουσες θεατρικές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους θα παρουσιαστούν στο θερινό κινηματογράφο του Βόλου «Εξωραϊστική». Ειδικότερα, το πρόγραμμα προβολών και εκδηλώσεων έως και 14 Αυγούστου περιλαμβάνει:

– Θεατρική παράσταση: Η Μάσα και ο Αρκούδος – 25/7 στις 20.15:

Το θέατρο Δελφινάκι παρουσιάζει την νέα του θεατρική παράσταση για παιδιά βασισμένη στο λαϊκό ρωσικό παραμύθι «Η Μάσα κι ο Αρκούδος». Αγαπημένοι ήρωες των παιδιών με τις περιπέτειές τους, προβάλουν μέσα από τη δράση τις διάφορες κωμικές καταστάσεις, τη μουσική και τα τραγούδια και ανακαλύπτουν όλη εκείνη την ομορφιά των αισθημάτων που γεννάει ένα παραμύθι. Η σκηνοθεσία της παράστασης είναι του Γ. Γρηγοριάδη.

– Θεέ μου, τι Σου κάναμε; 2 – 25/7 στις 22.00 – Από 26/7 έως και 29/7 στις 21.30 – 31/7 στις 21.30:

Πέντε χρόνια μετά τη σαρωτική εμπορική επιτυχία «Θεέ μου, τι Σου κάναμε;» που έσπασε τα ταμεία παγκοσμίως, η πιο αγαπημένη οικογένεια της Γαλλίας επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για νέες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες. Αυτή τη φορά, ο Κλοντ και η Μαρί Βερνέιγ έχουν να αντιμετωπίσουν ένα καινούργιο πρόβλημα.

– Stand up comedy: Γιώργος Χατζηπαύλου – 30/7 στις 21.30:

Ο Γιώργος Χατζηπαύλου επιστρέφει με τη νέα stand-up comedy παράστασή του, η οποία έχει τον τίτλο «Τάιμινγκ».

Ο κορυφαίος Έλληνας stand-up κωμικός είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Καινοτόμος, ακούραστος κι ευρηματικός: Εμπνευστής και διοργανωτής του Stand up for U, του μεγαλύτερου φιλανθρωπικού θεσμού κωμωδίας. Δημιουργός του Comedy Club, της πρώτης stand-up comedy ειδικά σχεδιασμένης για παιδιά και τους γονείς τους. Ο πρώτος Έλληνας κωμικός, ο οποίος έκανε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή περιοδεία που έγινε ποτέ.

– Το ξέρουν όλοι – Από 1/8 έως και 4/8 στις 21.30:

Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, 2018, παραγωγή: Αλβάρο Λονγκόριο, Αλεξάντρ Μαλέ-Γκι, σκηνοθεσία: Ασγκάρ Φαραντί, σενάριο: Ασγκάρ Φαραντί, φωτογραφία: Χοσέ Λουίς Αλκέν, μοντάζ: Χαγιεντέχ Σαφιγιάρι, μουσική: Χαβιέρ Λιμόν. Πρωταγωνιστούν: Πενέλοπε Κρουζ, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Ρικάρντο Νταρίν. Διάρκεια: 132 λεπτά.

Μετά από χρόνια στην Αργεντινή, η 40χρονη Λάουρα επιστρέφει στην επαρχιακή ισπανική της πόλη για τον γάμο της μικρής της αδελφής. Μαζί της, η έφηβη κόρη της Ιρένε κι ο πιτσιρικάς γιος της Ντιέγκο. Ο άντρας της, Αλεχάντρο, πρέπει να μείνει πίσω στο Μπουένος Άιρες για δουλειές. Όλη η ευρύτερη οικογένεια, που έχει μαζευτεί από κάθε γωνιά της χώρας για το χαρμόσυνο γεγονός, όλοι οι παλιοί φίλοι, όλο το χωριό, ζουν σε γαμήλιους ρυθμούς. Μέχρι που ένα black out κατά τη διάρκεια της δεξίωσης θα σκοτεινιάσει πολύ πιο καθοριστικά τον κόσμο της Λάουρα: Η κόρη της απάγεται, μυστηριωδώς κι ένα τεράστιο ποσό θα ζητηθεί για λύτρα. Ένα ποσό που κανείς δεν έχει να πληρώσει.

– Θεατρική παράσταση: Ο πρίγκιπας Λεμόνης και η όμορφη Κρεμμύδω – 5/8 στις 20.00:

Για πρώτη φορά το αγαπημένο παραμύθι των παιδιών γίνεται θεατρική παράσταση!

Το Θέατρο του Βορρά φέτος παρουσιάζει το αγαπημένο μουσικό παραμύθι του Γ. Σακελλαρίδη «Ο πρίγκιπας Λεμόνης». Μια διαδραστική παράσταση, με τα πολυαγαπημένα τραγούδια του Πρίγκιπα Λεμόνη! Τα παιδιά, γνωρίζουν από κοντά τον Λεμόνη και την Κρεμμύδω, που μιλούν για τη δύναμη της αγάπης!

– Το πράσινο βιβλίο – Από τις 5/8 έως και τις 7/8 στις 21.30:

ΗΠΑ, 2018, παραγωγή: Τζιμ Μπερκ, Τσαρλς Μπ. Γουέσλερ, Μπράιαν Χέις, Πίτερ Φαρέλι, Νικ Βαλελόνγκα, σκηνοθεσία: Πίτερ Φαρέλι, σενάριο: Νικ Βαλελόνγκα, Μπράιαν Χέις Κάρι, Πίτερ Φαρέλι, φωτογραφία: Σον Πόρτερ, μοντάζ: Πάτρικ Τζ. Ντον Βίτο, μουσική: Κρις Μπόουερς. Πρωταγωνιστούν: Βίγκο Μόρτενσεν, Μαχερσάλα Αλι, Λίντα Καρντελίνι. Διάρκεια: 130 λεπτά.

Ο Δόκτωρ Ντον Σέρλεϊ, περιζήτητος πιανίστας του κλασικού ρεπερτορίου και γόνος αριστοκρατικής τζαμαϊκανής οικογένειας, όχι απλά δεν ξέρει να οδηγεί, αλλά και χρειάζεται ως σοφέρ στην προσεχή τουρνέ του στη Λουιζιάνα κάποιον ικανό να τον προφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις. Ο Τόνι Βαλελόνγκα, άνεργος οικογενειάρχης από το Μπρονξ, με πείρα πορτιέρη στη νεοϋορκέζικη νύχτα, σπεύδει για τη συνέντευξη. Τυπικός ρατσιστής, εκπλήσσεται δυσάρεστα με τη διαπίστωση πως ο εν δυνάμει μισθωτής του δεν είναι ούτε Λευκός, ούτε και «γιατρός». Κι ενώ αρνείται αρχικά τη δουλειά, που περιλαμβάνει και μικροθελήματα παντός τύπου, πείθεται στο άκουσμα της αμοιβής του.

– Yesterday – Από τις 8/8 έως και τις 11/8 στις 21.30:

Ο Τζακ Μάλικ (Χιμές Πατέλ) είναι ένας άσημος τραγουδοποιός σε μια μικρή βρετανική πόλη του οποίου τα όνειρα για επιτυχία και φήμη γρήγορα ξεθωριάζουν, παρά την αφοσίωση και υποστήριξη της καλύτερης παιδικής του φίλης, Έλι (Λίλι Τζέιμς, Mamma Mia! Here We Go Again). Μετά από ένα μυστηριώδες γενικό blackout, ο Τζακ ανακαλύπτει ότι οι Beatles δεν υπήρξαν ποτέ…!

– Θέατρο Σκιών Αθανασίου: Ο Καραγκιόζης μονομάχος – Δευτέρα 12/8 στις 20.00.

– Νουρέγιεφ: Το Λευκό Κοράκι – Από τις 12/8 έως και τις 14/8 στις 21.30:

Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Σερβία, 2019, παραγωγή: Καρολίν Μαρκς Μπλάκγουντ, Φρανσουά Ιβερνέλ, Αντριου Λέβιτας, Γκαμπριέλ Τάνα, Ρέιφ Φάινς, σκηνοθεσία: Ρέιφ Φάινς, σενάριο: Ντέιβιντ Χέαρ, φωτογραφία: Μάικ Ελι, μοντάζ: Μπάρνεϊ Πίλινγκ, μουσική: Ιλάν Εσκερί. Πρωταγωνιστούν: Ολεγκ Ιβένκο, Αντέλ Εξαρχόπουλος, Τσουλπάν Κχαμάτοβα, Ρέιφ Φάινς. Διάρκεια: 127 λεπτά.

Το φιλμ παρακολουθεί τον Ρούντολφ Νουρέγιεφ, ακόμα «Ρούντι», από τα παιδικά του χρόνια, όταν μεγάλωνε φτωχικά με τη μητέρα και τις τρεις αδελφές του, ως τη δεκαετία του ’50, όταν έχει γίνει το ανερχόμενο αστέρι του Λένινγκραντ και των μπαλέτων Κίροφ και δίνει παραστάσεις στο Παρίσι, μαγεύοντας, για πρώτη φορά, τα πλήθη. Εκεί, ο Νουρέγιεφ θα συνειδητοποιήσει ότι το Κόμμα θ’ αποτελέσει εμπόδιο στη φιλοδοξία του (και την ελευθερία του) και θ’ αποφασίσει ν’ αυτομολήσει στη Δύση.