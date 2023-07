Κίνα: Ζωολογικός κήπος διαψεύδει ότι οι αρκούδες του είναι… άνθρωποι με στολή

Ζωολογικός κήπος στην ανατολική Κίνα διέψευσε τις υποψίες ότι ορισμένες από τις αρκούδες του θα μπορούσαν να είναι άνθρωποι ντυμένοι με στολές, μετά την κυκλοφορία στο Διαδίκτυο βίντεο με μία από αυτές να στέκεται στα πίσω πόδια της.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε την Κυριακή από την πλευρά… της Άντζελας, μιας μαλαισιανής αρκούδας, οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου Χανγκτζού δήλωσαν:

«Όταν πρόκειται για αρκούδες, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι το τεράστιο σώμα και μια εκπληκτική δύναμη. Δεν είναι όμως όλες οι αρκούδες μεγαθήρια και προσωποποίηση του κινδύνου. Εμείς, οι αρκούδες της Μαλαισίας, είμαστε μικροσκοπικές, οι μικρότερες στον κόσμο».

WATCH: 🐻 A viral video of a black sun bear at the Hangzhou Zoo in China's Zhejiang province has some netizens convinced that it is a human in disguise. The zoo has since spoken out to quell the rumours, maintaining that it is "definitely a real animal". pic.twitter.com/hzHOZSnLPT

— TODAY (@TODAYonline) July 31, 2023