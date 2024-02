Κίνα: Βρέθηκε απολιθωμένος «δράκος» 240 εκατομμυρίων ετών

Ο ερευνητής υπέθεσε ότι ένας «μακρύς και εύκαμπτος λαιμός» μπορεί να παρείχε κυνηγετικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας στον Dinocephalosaurus orientalis να αναζητά τροφή σε σχισμές κάτω από το νερό.

Το απολίθωμα ανακαλύφθηκε σε αρχαίες ασβεστολιθικές αποθέσεις στη νότια Κίνα. «Αυτή η ανακάλυψη έρχεται να ενισχύσει την παραδοξότητα της Τριαδικής περιόδου», δήλωσε ο Δρ. Φρέιζερ. «Και κάθε φορά που ψάχνουμε σε αυτά τα κοιτάσματα, βρίσκουμε κάτι καινούργιο».

Η εργασία που περιγράφει το ζώο δημοσιεύεται στο ακαδημαϊκό περιοδικό Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh.

