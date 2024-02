Κίνα: Τεράστια καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο

Μια τεράστια καραμπόλα σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στην Κίνα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών με αποτέλεσμα δεκάδες αυτοκίνητα να γίνουν σμπαράλια ενώ τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο

Το ατύχημα έγινε στην περιοχή Suzhou(Σουτσόου) στην Ανατολική Κίνα όταν περισσότερα από 100 αμάξια ενεπλάκησαν σε τροχαίο με αποτέλεσμα η περιοχή να γεμίσει γυαλιά και συντρίμμια.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ έξι υπέστησαν μικρές γρατσουνιές, ανέφερε η Τροχαία.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες, μεγάλα τμήματα της Κίνας έχουν πληγεί από ψυχρά κύματα, χιονοθύελλες και παγωμένη βροχή, επηρεάζοντας τις μεταφορές.

'Minor' car accident involving about a hundred vehicles in Suzhou in eastern China pic.twitter.com/gCWyH3Ktd3

— S p r i n t e r (@Sprinter99800) February 23, 2024