Κίνα: Έκρηξη βυτιοφόρου εν κινήσει – Νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Βυτιοφόρο εξερράγη ενώ βρισκόταν σε κίνηση σε εθνική οδό στην ανατολική Κίνα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 50. Σύμφωνα με το Russia Today, μετά την έκρηξη, τμήματα του φορτηγού εκτοξεύθηκαν σε μεγάλη απόσταση, ενώ έσπασαν τζάμια από το ωστικό κύμα, ακόμη και στο διπλανό χωριό.

Η στιγμή της έκρηξης:

#Breaking : An oil tanker exploded close to the exit of a highway in Wenling, E. #China 's #Zhejiang Province and the explosion affected surrounding houses and vehicles, causing casualities: report pic.twitter.com/hHGIfrmfII

Παράλληλα, τα οχήματα που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από το βυτιοφόρο τυλίχθηκαν στις φλόγες και η ατμόσφαιρα γέμισε με πυκνό μαύρο καπνό.

#BREAKING An oil tank truck reportedly caught fire and exploded on a highway in East China's Zhejiang province on Saturday, at least 4 killed and over 50 injured. pic.twitter.com/wzjS87IDx7

— China Daily (@ChinaDaily) June 13, 2020