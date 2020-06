Κίνα: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο φυσικό αέριο

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 200 τραυματίστηκαν όταν σημειώθηκε έκρηξη σε βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο και κινείτο σε αυτοκινητόδρομο της ανατολικής Κίνας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν σπίτια και εργοστάσια, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή 14/6 οι αρχές. Συνολικά, 172 άνθρωποι συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σήμερα, την επομένη της τραγωδίας αυτής κοντά στην πόλη Γουενλίνγκ, στην επαρχία Τζετζιάνγκ (ανατολικά), σύμφωνα με τις κινεζικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Οι 24 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Βίντεο που μεταδόθηκε από κρατικά ΜΜΕ εικονίζει μια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό ενώ ακούγονται κραυγές κατοίκων. Σε άλλο βίντεο, εικονίζονται συντρίμμια καθώς εκτοξεύονται στον αέρα προτού χτυπήσουν κτίρια σε μικρή απόσταση. Σε άλλο ένα βλέπει κανείς το κουφάρι του βυτιοφόρου και φορτηγά στα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε.

#Breaking : An oil tanker exploded close to the exit of a highway in Wenling, E. #China 's #Zhejiang Province and the explosion affected surrounding houses and vehicles, causing casualities: report pic.twitter.com/hHGIfrmfII

Πολλοί δρόμοι έκλεισαν, σύμφωνα με την Αστυνομία. Τα τροχαία είναι συχνά στην Κίνα. Κατά τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα συγκεντρωτικά στοιχεία, το 2015 έχασαν τη ζωή τους 58.000 άνθρωποι σε τέτοια συμβάντα. Οι παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι αθρόες και ενοχοποιούνται για σχεδόν το 90% των δυστυχημάτων που προκαλούν θανάτους ή τραυματισμούς.

#BREAKING An oil tank truck reportedly caught fire and exploded on a highway in East China's Zhejiang province on Saturday, at least 4 killed and over 50 injured. pic.twitter.com/wzjS87IDx7

— China Daily (@ChinaDaily) June 13, 2020