Κίνα: Ανακάλυψαν 18 αρχαίους τάφους – Με πορσελάνινα φέρετρα και λάμπες λαδιού

Δεκαοκτώ αρχαίους τάφους από διαφορετικές περιόδους ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στην βόρεια επαρχία της Κίνας, Σαανσί.

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε από το Επαρχιακό Ινστιτούτο Αρχαιολογικής Έρευνας σε μία περιοχή όπου πρόκειται να κατασκευασθεί ένα τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας.

Τρεις από τους 18 τάφους είναι ηλικίας 800 χρόνων και ενδέχεται να ανήκουν στις δυναστείες Τζιν (1115-1234) ή Γιουάν (1271-1368), ενώ οι υπόλοιποι κατασκευάσθηκαν αργότερα.

