Κίνα: 11 νεκροί και 102 τραυματίες από ισχυρό τυφώνα που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του

Η πόλη Nantong της Κίνας «μαστιγώθηκε» από ισχυρό τυφώνα που άφησε πίσω του 11 νεκρούς και 102 τραυματίες. Άγριοι άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, έσπασαν τις προσόψεις από τα κτίρια και γέμισαν τους δρόμους με συντρίμμια. Η πλειονότητα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν χτυπήθηκαν από πτώση δέντρων και τηλεφωνικών στύλων ή χάθηκαν στα νερά του ποταμού Γιανγκτσέ, που διασχίζει την πόλη, την πάνω από οκτώ εκατομμυρίων ανθρώπων, που βρίσκεται περίπου 100 χλμ. από τη Σαγκάη.

Viral video shows an airplane allegedly swirling in the gale at airport in Nantong, east China's Jiangsu Province. Strong convective weather with a maximum wind speed of 93.9mph on Friday hit the province, leaving 11 dead, 102 injured in Nantong alone as of Sat morning. pic.twitter.com/6P3bogiiz9

— People's Daily, China (@PDChina) May 1, 2021