Kim Kardashian: Σχεδίαζε να πάρει τη γάτα του Karl Lagerfeld στο Met Gala μέχρι που της επιτέθηκε

Η Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) αποκάλυψε στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι «The Kardashians» του Hulu ότι σχεδίαζε να πάρει μαζί την αγαπημένη γάτα του Karl Lagerfeld, Choupette, στο Met Gala 2023 προς τιμήν του εκλιπόντος θρύλου της μόδας.

Δυστυχώς, η πρώτη συνάντηση των δύο τους ήταν σκέτη καταστροφή. «Αφού είμαι εδώ [στο Παρίσι], σκέφτηκα ότι θα ήταν η τέλεια ευκαιρία για να έρθω και να γνωρίσω την Choupette» δήλωσε η Καρντάσιαν σε ένα βίντεο που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη γαλλική πρωτεύουσα πριν από τη μεγάλη βραδιά της μόδας.

«Παιδιά, θα με συμπαθήσει αυτή η γάτα;» ρώτησε η επιχειρηματίας τους θαυμαστές της, καθώς προετοιμαζότανε για τη μεγάλη στιγμή. «Είμαι νευρική. Νιώθω κυριολεκτικά σαν να πηγαίνω σε ραντεβού στα τυφλά».

Αλλά ενώ η Καρντάσιαν σημείωσε ότι η Choupette ήταν το «κλειδί» για την «όλη ατμόσφαιρα του Met», η σχέση των δύο φάνηκε καταδικασμένη από την αρχή, με το κατοικίδιο να νιαουρίζει στη σταρ, καθώς εκείνη καθόταν μαζί της σ’ έναν βελούδινο καναπέ.

«Μην ανησυχείς, προσποιείται, δεν θα σου κάνει τίποτα» διαβεβαίωσε ο κηδεμόνας της γάτας στην Κιμ, η οποία με τη σειρά της αστειεύτηκε: «Κι εγώ έτσι φέρομαι μερικές φορές».

This moment is too funny to not sink your claws into: Kim Kardashian faces off with Karl Lagerfeld's cat, Choupette. 😅 pic.twitter.com/4IPV9wbZeN

— E! News (@enews) October 27, 2023