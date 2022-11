Κιμ Γιονγκ Ουν: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με την κόρη του

Tην κόρη του έφερε μαζί του ο Κιμ Γιονγκ Ουν στην εκτόξευση του «νέου τύπου» διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (Hwasong-17), η οποία είναι και η πρώτη επίσημη εμφάνισή της.

Ο Κιμ που παρέμεινε επί περίπου έναν μήνα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εμφανίστηκε χέρι – χέρι με την κόρη του να βαδίζουν μπροστά από τον πύραυλο. Η εκτόξευση του ICBM την Παρασκευή έγινε μετά την προειδοποίηση της Πιονγιάνγκ προς τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις συμμαχικές στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή, ειδάλλως θα αντιμετωπίσουν αντίποινα.

This is big. Kim decided to bring his daughter to the Hwasong-17 ICBM launch day. This is the first time we are seeing her introduced on state media. pic.twitter.com/LNBKFGlI9C

— Jeongmin Kim (@jeongminnkim) November 19, 2022