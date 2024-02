Κιμ Γιονγκ Ουν: Έχει έναν γιο που τον κρύβει, λέει πρώην κατάσκοπος

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει έναν γιο, το οποίο κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας επειδή είναι πολύ «χλωμός και αδύνατος» για τα γούστα της Βόρειας Κορέας, λέει ένας πρώην κατάσκοπος.

Τον ισχυρισμό-βόμβα έκανε ο Choe Su-yong, συνταξιούχος αξιωματούχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (NIS) από τη γειτονική Νότια Κορέα.

Επικαλούμενος πηγές στον Βορρά, ισχυρίστηκε ότι η «μη ελκυστική εξωτερική εμφάνιση του αγοριού φαίνεται πως δεν αρέσει στον Κιμ και για τον λόγο αυτό τον κρατά εξαφανισμένο».

«Σε αντίθεση με τον πατέρα του ή την αδελφή του που είναι παχουλή και καλοθρεμμένη, ο γιος του Κιμ λέγεται ότι είναι χλωμός και αδύνατος», δήλωσε στους Korea Times. «Άκουσα ότι ο γιος του δεν μοιάζει καθόλου με τον προπάππο του, τον Κιμ Ιλ Σουνγκ».

Για τους ηγέτες της Βόρειας Κορέας, η ομοιότητα με τον Κιμ Ιλ-Σουνγκ – τον παχουλό ιδρυτή του έθνους – θεωρείται απαραίτητο χαρακτηριστικό. Ο σημερινός ηγέτης έχει κατηγορηθεί ότι αναδεικνύει την ομοιότητά του με τον Κιμ Ιλ Σουνγκ, τον παππού του, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την παραμονή του στην εξουσία.

