Κική Δημουλά: Άφησε ως κληρονομιά τα τελευταία της ποιήματα στη Δανάη Μπάρκα

View this post on Instagram

Δεν ξέρω αν κλαίω περισσότερο από θλίψη που έφυγες ή αν κλαίω από χαρά που σε είχα στην ζωή μου 🖤 «Διατίθεται ἀπόγνωσις εἰς ἀρίστην κατάστασιν, καὶ εὐρύχωρον ἀδιέξοδον. Σὲ τιμὲς εὐκαιρίας. Ἀνεκμετάλλευτον καὶ εὔκαρπον ἔδαφος πωλεῖται ἐλλείψει τύχης καὶ διαθέσεως. Καὶ χρόνος ἀμεταχείριστος ἐντελῶς. Πληροφορίαι: Ἀδιέξοδον» Κική μας ♥️