Κηδεύτηκε ο Αλεξέι Ναβάλνι – Πλήθος κόσμου αποτίει φόρο τιμής

Χιλιάδες υποστηρικτές του Αλεξέι Ναβάλνι συγκεντρώθηκαν σήμερα για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον επικριτή του Κρεμλίνου στην εκκλησία στη Μόσχα στην οποία τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία, παρά τον κίνδυνο να συλληφθούν.

Ουρές από κόσμο στην κηδεία παρά τον κίνδυνο να συλληφθούν

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε προειδοποιήσει λίγο νωρίτερα ότι οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες συγκεντρώσεις σε υποστήριξη του Ρώσου αντιφρονούντα θα συνιστούν παραβίαση του νόμου, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει “τίποτε να πει” στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, μεγάλη ουρά μερικών χιλιάδων ανθρώπων, υπό στενή αστυνομική επίβλεψη, έχει σχηματιστεί από το πρωί μπροστά από την εκκλησία στην συνοικία Μαρίινο στο νοτιοανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, όπου ζούσε ο Ναβάλνι όταν ήταν ελεύθερος.

Δεκάδες μέλη των δυνάμεων της τάξης αναπτυχτήκανε κοντά στην εκκλησία, ενώ οι αρχές έφραξαν και με μεταλλικά κιγκλιδώματα τον δρόμο που οδηγεί από τον ναό στο κοιμητήριο.

More live coverage here: https://t.co/QUBX01yKHt pic.twitter.com/iGBRNAzWxU

Exiled Russian journalist Alexander Pluschev published a video of what is said to be the first police arrest during Navalny's funeral. It is not clear from the video who was arrested, neither is the precise time or location.

Δάκρυα λύπης και λουλούδια

Μεταξύ αυτών που περίμεναν στην ουρά για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον εκλιπόντα, κάποιοι είχαν δάκρυα στα μάτια, ενώ άλλοι κρατούσαν λουλούδια.

Παρόντες είναι εξάλλου οι πρεσβευτές της Γαλλίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ, όπως και τρία στελέχη της αντιπολίτευσης που παραμένουν ελεύθερα: ο Γεβγκένι Ρόιζμαν, ο Μπόρις Ναντέζντιν και η Εκατερίνα Ντούντσοβα.

Kremlin critic Alexei Navalny was buried in Moscow under heavy security as thousands of mourners gathered outside. Russian authorities warned people not to get involved in unauthorized gatherings ahead of the funeral. pic.twitter.com/pgQURSF4oa

«Δεν έχουμε πια πολιτικούς όπως ήταν αυτός και κανείς δεν ξέρει πότε θα έχουμε ξανά», δήλωσε στο AFP μια 55χρονη βιβλιοθηκάριος, η Μαρία, λέγοντας ότι αισθάνεται «φόβο και θλίψη» μαζί.

Ο Ναβάλνι «έδειξε τι πάει να πει ελευθερία», είπε παράλληλα ο 43χρονος επιστήμονας πληροφορικής Μαξίμ, που επίσης είχε πάει να αποχαιρετίσει τον αντιπολιτευόμενο.

The funeral of Russian opposition politician Alexei #Navalny, who died on February 16 in a penal colony, is taking place in #Moscow.

Only relatives and close friends were allowed into the church. pic.twitter.com/vMthSdtlja

— KyivPost (@KyivPost) March 1, 2024