Κηδεία βασίλισσας Ελισάβετ: Η κίνηση της πριγκίπισσας της Ουαλίας για να την τιμήσει (video)

Η Κέιτ Μίντλετον, μαζί με τον πρίγκιπα Τζορτζ και την πριγκίπισσα Σάρλοτ, έφτασαν στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ για την κηδεία της της βασίλισσας Ελισάβετ.

Όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες, η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι θλιμμένη, την ώρα που φτάνει στο Αβαείο για το «ύστατο χαίρε» στην Ελισάβετ.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας διάλεξε ένα κομψό μαύρο σύνολο, επιλέγοντας να το συνδυάσει με ένα ζευγάρι σκουλαρίκια και τριπλό μαργαριταρένιο choker που ήταν μέρος της προσωπικής συλλογής κοσμημάτων της βασίλισσας Ελισάβετ.

Why is #KateMiddleton dressed like a trollop with her gaudy chunky jewellery, smokey eyes and bare chest?

Why is she acting so desperate? What an insult to the original Princess of Wales! #queensfuneral #QueenElizabeth pic.twitter.com/yOpPEh4MB8

— Talk Decolonisation To Me (@bo2006ob) September 19, 2022