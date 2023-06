Κέβιν Σπέισι: Ξανά στο εδώλιο, κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις σε τέσσερις άνδρες

Ξεκίνησε σήμερα η δίκη του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Κέβιν Σπέισι ο οποίος θα κάτσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος τεσσάρων ανδρών.

Ο 63χρονος σταρ του Χόλιγουντ είχε προηγουμένως αρνηθεί 12 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων σεξουαλική επίθεση και άσεμνη επίθεση. Το δικαστήριο του Southwark Crown Court θα ασχοληθεί με κατηγορίες που διατυπώθηκαν μεταξύ 2001 και 2013.

Ο ηθοποιός δήλωσε αθώος τον Ιανουάριο σε τρεις κατηγορίες για άσεμνη επίθεση, τρεις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και μία κατηγορία για πρόκληση προσώπου σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ έχει επίσης αρνηθεί τέσσερις ακόμη κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και μία κατηγορία για πρόκληση διείσδυσης χωρίς συναίνεση.

Δείτε τη στιγμή που ο Κέβιν Σπέισι φτάνει στο δικαστήριο

Spacey arrives at court for sex assault trial

Στην πρώτη ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο του Westminster τον Ιούνιο, ο δικηγόρος του Σπέισι, Patrick Gibbs QC, δήλωσε ότι ο πελάτης του «αρνείται σθεναρά κάθε εγκληματική ενέργεια σε αυτή την υπόθεση».

Ο κ. Gibbs δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο «για να αποδείξει την αθωότητά του” και “να συνεχίσει τη ζωή του».

Ο Σπέισι είναι γνωστός από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του στις ταινίες House of Cards, American Beauty και The Usual Suspects και ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής στο θέατρο The Old Vic στο Λονδίνο μεταξύ 2004 και 2015.

Ο ηθοποιός μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα σε Λονδίνο και ΗΠΑ, όπου έχει οικογένεια και έναν σκύλο. Ο Σπέισι έχει πληρώσει εγγύηση χωρίς περιοριστικούς όρους.

Πηγή:protothema