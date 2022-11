Kevin Spacey: Ο ηθοποιός κατηγορείται για 7 ακόμη σεξουαλικά αδικήματα στη Βρετανία

Ο ηθοποιός Κέβιν Σπέισι (Kevin Spacey) κατηγορείται για επτά ακόμη σεξουαλικά αδικήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιπλέον των πέντε που έχει ήδη αντιμετωπίσει όσο ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Old Vic του Λονδίνου.

Ο σταρ του Χόλιγουντ και βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος -μεταξύ άλλων- πρωταγωνίστησε στη σειρά του Netflix «House of Cards» και στις ταινίες «American Beauty» και «The Usual Suspects», θα κατηγορηθεί από την Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος για μια σειρά σεξουαλικών επιθέσεων εναντίον ενός άνδρα μεταξύ 2001 και 2004. Υπάρχει επίσης η κατηγορία της πρόκλησης προσώπου σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς συναίνεση.

Όπως αναφέρει το Sky News, οι κατηγορίες είναι αποτέλεσμα των στοιχείων που συγκέντρωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία, δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος ειδικού εγκλήματος της CPS. Ο Σπέισι αρνήθηκε τα φερόμενα αδικήματα. Τώρα αναμένεται να αντιμετωπίσει μια δίκη τριών έως τεσσάρων εβδομάδων από τις 6 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Περιλαμβάνουν τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και μία για πρόκληση προσώπου σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς συγκατάθεση που αφορούν φερόμενα περιστατικά στο Λονδίνο και το Γκλόστερσαϊρ, στα οποία εμπλέκονται τρεις άνδρες ηλικίας 30 και 40 ετών.Ο πρώην σταρ του Χόλιγουντ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «αρνείται σθεναρά» τους ισχυρισμούς των τριών ανδρών.

Το χρονικό: Πότε «άνοιξαν τα στόματα»

Περισσότερα από 30 άτομα είχαν καταγγείλει ότι υπήρξαν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης του Σπέισι. Τον Οκτώβριο του 2017, ο ηθοποιός Άντονι Ραπ κατηγόρησε τον Σπέισι ότι τον είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά το 1986, σε ηλικία 14 χρονών, υπό την επήρεια αλκοόλ. Απαντώντας, ο Σπέισι είπε ότι δεν θυμάται το περιστατικό, αλλά αν όντως συμπεριφέρθηκε έτσι, του οφείλει την πιο ειλικρινή του συγγνώμη για αυτό που ήταν «μια εξαιρετικά απρεπής συμπεριφορά μεθυσμένου γέρου μπεκρή», και λυπάται για τα συναισθήματα που ένιωθε ο Ραπ όλα αυτά τα χρόνια.

Επακολούθησε η αναφορά και άλλων παρόμοιων περιστατικών παρενόχλησης, μεταξύ των οποίων αυτών της δημοσιογράφου Χέδερ Ούνρου, του σκηνοθέτη Τόνι Μοντάνα, του ηθοποιού Ρομπέρτο Καβάζος, και οκτώ άτομα από το επιτελείο της σειράς House of Cards.

Η εφημερίδα Guardian ανέφερε ότι έχει έρθει σε επαφή με «έναν αριθμό ανθρώπων» οι οποίοι εργάζονταν στο Ολντ Βικ, όπου ο Σπέισι ήταν καλλιτεχνικός σκηνοθέτης για 11 χρόνια, και συμπέρανε ότι «έβαζε χέρι και συμπεριφερόταν με απρεπή τρόπο σε νεαρούς άντρες εκείνη την περίοδο».

Την 1η Νοεμβρίου του 2017, ο Σπέισι ανέφερε ότι θα αναζητήσει «εκτίμηση και θεραπεία» για τη συμπεριφορά του. Στις 2 Νοεμβρίου, το περιοδικό Variety ανέφερε ότι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Σπέισι, Στέισι Γουλφ, και το πρακτορείο Creative Artists Agency, έληξαν τη συνεργασία τους με τον ηθοποιό, λόγω των κατηγοριών εναντίον του.

Λόγω των κατηγοριών εναντίον του, το Netflix τον απέλυσε από τη σειρά «House of Cards» και σταμάτησε την παραγωγή της ταινίας Gore, στην οποία ήταν πρωταγωνιστής και παραγωγός. Η International Academy of Television Arts and Sciences λόγω των γεγονότων, δεν τίμησε τότε τον Σπέισι με το βραβείο International Emmy Founders Award 2017.

Πηγή: Έθνος