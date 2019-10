Κερδίζει συνεχώς έδαφος η οικονομία διαμοιρασμού – Δραστηριοποιούνται ήδη τρεις Startup με αφετηρία τον Βόλο

Δυναμικά εξελίσσεται η οικονομία διαμοιρασμού στην Ελλάδα με δέκα startup επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται πανελλαδικά έχοντας δημιουργήσει ψηφιακές πλατφόρμες, εκ των οποίων οι τρεις έχουν ως αφετηρία τον Βόλο.

Το θέμα της οικονομίας διαμοιρασμού συζητήθηκε εκτενώς σε ενδιαφέρουσα ημερίδα με τίτλο «Οι προοπτικές της Οικονομίας Διαμοιρασμού ως νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας» που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Υπεύθυνοι τριών startup παρουσίασαν τις ψηφιακές πλατφόρμες που έχουν δημιουργήσει και οι οποίες εντάσσονται στον χώρο της οικονομίας διαμοιρασμού. Οι δύο ομάδες προέρχονται από απόφοιτους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ η τρίτη από Βολιώτη.

Οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στις γενικές υπηρεσίες, στα τουριστικά σκάφη και στις δραστηριότητες αναψυχής.

«Στην οικονομία διαμοιρασμού, όσοι έχουν πόρους και μέσα που δεν τα αξιοποιούν 100%, αναζητούν τρόπους για να τα αξιοποιήσουν, ώστε να ωφεληθούν τόσο οι ίδιοι όσο και οι χρήστες» τόνισε το στέλεχος του δικτύου ΠΡΑΞΗ και διδάσκων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Αχιλλέας Μπάρλας και πρόσθεσε πως «η πιο γνωστή μορφή είναι στα ακίνητα με την Airbnb. Υπάρχουν όμως και άλλες μορφές. Για παράδειγμα κάποιος που έχει ιστιοπλοϊκό σκάφος, μπορεί να το διαθέτει σε κάποιους που θέλουν να κάνουν βόλτες. Άλλος που έχει ποδήλατα μπορεί να τα διαθέσει σε χρήστες που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν για κάποιες μέρες. Και όλα αυτά βέβαια γίνονται με ένα αντίτιμο. Στην Ελλάδα η οικονομία διαμοιρασμού έχει ως κύριο πεδίο τα ακίνητα, τα τουριστικά σκάφη και γενικές τις τουριστικές δραστηριότητες, αλλά μπορεί να επεκταθεί και αλλού».

Η Οικονομία Διαμοιρασμού, ως μοντέλο παροχής προϊόντων και υπηρεσιών παρουσιάζει ανοδικές τάσεις σε όλες τις ηπείρους. Με στόχο την αποδοτικότερη χρήση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων, η Οικονομία Διαμοιρασμού έχει εμφανιστεί δυναμικά την τελευταία δεκαετία και στην Ελλάδα στους τομείς της εστίασης, ένδυσης, μετακίνησης, τουρισμού, χρηματοδότησης και άλλους. Το μοντέλο της οικονομίας διαμοιρασμού λειτουργεί κυρίως μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, προσφέροντας τόσο στους παρόχους όσο και στους χρήστες ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας, ένα ασφαλές πλαίσιο για τη διεξαγωγή συναλλαγών.

Ως νέο μοντέλο, η οικονομία διαμοιρασμού ενέχει προοπτικές, αλλά και προκλήσεις. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν παραδείγματα της οικονομίας διαμοιρασμού, ενώ διεξήχθη συζήτηση για τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στον κλάδο με τη συμμετοχή εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην οικονομία διαμοιρασμού, αλλά και ακαδημαϊκοί που παρουσίασαν την κριτική εικόνα σε ό,τι αφορά στο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο.

Επίσης, παρουσιάστηκαν οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του Δικτύου ΠΡΑΞΗ σε εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Οικονομία Διαμοιρασμού, που παρέχονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «BeShared- Embracing Innovation and Interconnection in the Sharing Economy».