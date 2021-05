Κεραμέως: Κάλυψη δικαστικών δαπανών των εκπαιδευτικών που μηνύονται για τα self test

Το Υπουργείο θα βρίσκεται δίπλα σε διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικούς που έρχονται αντιμέτωποι με πιέσεις και νομικές διενέξεις από γονείς αρνητές και που δέχονται επιθέσεις λόγω της εφαρμογής του μέτρου των self test, ενημέρωσε η Νίκη Κεραμέως. «Είμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς» είπε χαρακτηριστικά η υπουργός. Μιλώντας στο Mega, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων τοποθετήθηκε σχετικά με τις μηνύσεις και τις αγωγές που έχουν δεχθεί διευθυντές σχολείων κι εκπαιδευτικοί για τα self test.

Η κ. Κεραμέως απάντησε πως τα self test είναι πολύτιμα εργαλεία στα χέρια των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της μετάδοσης του νέου κορονοϊού στα σχολεία. Υπογράμμισε πως το μέτριο εφαρμόστηκε αποτελεσματικά στα λύκεια, μολονότι διευθυντές κι εκπαιδευτικοί δέχθηκαν πιέσεις από γονείς.

Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την προστασία των διευθυντών, σημείωσε η κ. Κεραμέως, κι ενημέρωσε πως καλύπτονται δαπάνες για τα δικαστικά έξοδα των εκπαιδευτικών που δέχονται μηνύσεις και αγωγές για τα self test. «Είμαστε πολύ ευτυχείς που ανοίγουν και τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά και τα γυμνάσια», προσέθεσε, κι επανέλαβε πως με τα self test μπορούμε να εντοπίζουμε τους ασυμπτωματικούς φορείς του ιού.

Την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, εντοπίστηκαν 600 ασυμπτωματικοί, που χωρίς τα self test δεν θα ήξεραν πως είναι θετικοί και θα μετέδιδαν τον ιό στα σχολεία, εξήγησε. Στην περίπτωση που το τεστ βγει θετικό, τότε υπάρχει πρόβλεψη να γίνεται επαναληπτικό, δωρεάν, συμπλήρωσε.

Από χθες τα self test διατίθενται από τα φαρμακεία για μαθητές και καθηγητές, είπε, ενώ ερωτηθείσα πόσα κρούσματα προέκυψαν στα λύκεια κατά την περίοδο που λειτούργησαν, η υπουργός απάντησε πως μόλις το 1,5% των τμημάτων πανελλαδικά έκλεισε για λόγους πρόληψης και προφύλαξης. Παράλληλα, η κ. Κεραμέως επεσήμανε πως σιγά-σιγά ανοίγουν και τα πανεπιστήμια και πως από χθες δόθηκε «πράσινο φως» για τη διά ζώσης λειτουργία των φροντιστηρίων για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, καθώς και για εκείνα των ξένων γλωσσών για τους μαθητές που δίνουν εξετάσεις για πτυχίο.

Πηγή: Έθνος