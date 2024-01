Κέλι Κλάρκσον: Δεν επιτρέπει στα παιδιά της να χρησιμοποιούν social media μέχρι να ενηλικιωθούν

H Κέλι Κλάρκσον απαγορεύει στα παιδιά της να χρησιμοποιήσουν τα social media, μέχρι να ενηλικιωθούν.

Σε συνέντευξή της στο People, η τραγουδίστρια ανέφερε: «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι πολύ σκληρά για τα παιδιά γενικά, αλλά ειδικότερα, για τα παιδιά που έχουν διάσημους γονείς».

Πρόσθεσε επίσης: «Έτσι, τα έχω ενημερώσει ότι δεν επιτρέπεται να έχουν λογαριασμό στα social media, όσο είναι στο σπίτι μου».

