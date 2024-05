Κέιτι Πέρι: Το βίντεο που εκνεύρισε τους φαν της – Πέταξε ένα κομμάτι πίτσα στο πλήθος

Κατά τη διάρκεια του «American Idol», όπου συμμετέχει ως κριτής, η Κέιτι Πέρι προχώρησε σε μια κίνηση με χιουμοριστική διάθεση. Ωστόσο, οι φαν της και όσοι είδαν το βίντεο που ανάρτησε στο Twitter της, όχι μόνο δεν γέλασαν, αλλά εκνευρίστηκαν μαζί της.

Η τραγουδίστρια κρατάει ένα κομμάτι πίτσα στα χέρια της και είναι έτοιμη να το πετάξει σε θαυμαστές της, που συμμετέχουν ως κοινό στον τηλεοπτικό διαγωνισμό ταλέντων. Όταν το πετάξει, οι περισσότεροι έσπευσαν να πάνε προς τη μεριά που «εκτοξεύτηκε» η πίτσα, για να την πιάσουν.

a pizza my heart will always be on the #idol stage pic.twitter.com/VlE5uzIdf3

— KATY PERRY (@katyperry) May 20, 2024