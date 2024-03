Κέιτ Μίντλετον: Έγραψε όλη την ομιλία της για τη μάχη με τον καρκίνο μόνη της και πολύ γρήγορα, λέει φίλος της

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον έγραψε ολόκληρη την ομιλία της για τη μάχη με τον καρκίνο «μόνη της και πολύ γρήγορα» σε μια προσπάθεια να «δώσει τέλος στα κουτσομπολιά και τις εικασίες για την υγεία της», αποκάλυψε ένας στενός φίλος της.

Η Κέιτ Μίντλετον έκανε τη συγκινητική ανακοίνωση, που καταγράφηκε την Τετάρτη στο Γουίνδσορ, το βράδυ της Παρασκευής και ένας φίλος αποκάλυψε τη σκέψη της πίσω από την ομιλία της προς τον βρετανικό λαό.

Ο φίλος της δήλωσε στους Sunday Times: «Δεν αφορούσε πραγματικά το δράμα των τελευταίων εβδομάδων, αν και προφανώς αυτό την είχε αναστατώσει. Ένιωσε ότι έπρεπε να το κάνει εξαιτίας αυτού που είναι. Γνωρίζει ότι είναι ένα δημόσιο πρόσωπο και έχει μια ευρύτερη ηγετική ευθύνη. Ήταν όλα δικά της, έγραψε κάθε λέξη των όσων είπε και όλα έγιναν πολύ γρήγορα».

