Κέιτ – Κάρολος: Ο ιδιαίτερος δεσμός που ενώνει νύφη και πεθερό – «Είναι η κόρη που δεν έχει» λένε πηγές

Ο βασιλιάς Κάρολος ήταν «πολύ συγκινημένος» μετά το ιδιωτικό γεύμα που είχε με τη νύφη του Κέιτ Μίντλετον την ημέρα πριν εκείνη μιλήσει με θάρρος στον κόσμο για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο.

Ο 75χρονος μονάρχης ταξίδεψε την Πέμπτη από το Λονδίνο στο κάστρο του Ουίνδσορ για να μιλήσει από καρδιάς και να συμπαρασταθεί στην αγαπημένη του νύφη.

Πιστεύεται ότι η 42χρονη Κέιτ ήθελε να μιλήσει με τον πεθερό της για το πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση με την υγεία του, ανέφερε η Sun.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας μίλησε επίσης για το συγκινητικό της βίντεο όπου κάθισε σε ένα παγκάκι στο πάρκο και απευθυνόμενη στον βρετανικό λαό μίλησε για το «τεράστιο σοκ» που υπέστη όταν ανακάλυψε ότι είχε καρκίνο.

Το οικείο γεύμα μεταξύ των δύο εδραιώνει ακόμη περισσότερο τον ισχυρό δεσμό που μοιράζονται η Κέιτ και ο Κάρολος με τον βασιλιά να στάζει μέλι περιγράφοντας την πριγκίπισσα ως την «αγαπημένη του νύφη».

Δυο μήνες νωρίτερα, ο Κάρολος είχε «τρυπώσει» στο δωμάτιο για να παρηγορήσει την Κέιτ καθώς και οι δύο ανάρρωναν από επεμβάσεις στην κλινική του Λονδίνου.

Μια πηγή δήλωσε ότι ο Κάρολος και η Κέιτ θα είχαν πολλά να συζητήσουν κατά τη διάρκεια του γεύματος στο Κάστρο του Ουίνδσορ, καθώς ο βασιλιάς είχε μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα ξεκινήσει την πορεία της θεραπείας του. «Ο βασιλιάς έφυγε από το γεύμα του νιώθοντας πολύ συγκινημένος. Είναι πολύ δεμένοι και θεωρεί την Κάθριν κόρη του. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν πολλά που μπορούν να μοιραστούν και μπορούν να χρησιμοποιήσουν ο ένας τον άλλον για υποστήριξη κατά τη διάρκεια των δικών τους βαθιά προσωπικών μαχών με τον καρκίνο».

Εν τω μεταξύ, πηγές δήλωσαν στους Sunday Times ότι ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος νοσηλευόταν για επέμβαση στον προστάτη, εθεάθη να μπαίνει στο δωμάτιο του νοσοκομείου, για να δει την Κέιτ. Εκείνη την εποχή, η πριγκίπισσα είχε υποβληθεί σε μεγάλη εγχείρηση στην κοιλιά.

Η ιδέα του βασιλιά να παρηγορεί τη νύφη του – καθώς και οι δύο αντιμετώπιζαν μεγάλες περιπέτειες υγείας – τους φέρνει όλο και πιο κοντά.

Η Κέιτ και ο Κάρολος παρηγορούν ο ένας από τον άλλον καθώς και οι δύο παλεύουν με τον καρκίνο, δήλωσε μια καλά πληροφορημένη πηγή στην Telegraph. «Μπορούν και οι δύο να κατανοήσουν τι περνάει ο άλλος, πράγμα που βοηθάει σε μια δύσκολη στιγμή όπως αυτή», είπαν.

«Αυτό που είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες είναι ότι επειδή και οι δύο περνούν την ίδια εμπειρία υγείας, αυτό εδραίωσε αυτό το δέσιμο». Ο βασιλιάς αντιμετωπίζει την Κέιτ σαν την κόρη που δεν είχε ποτέ και της έχει «αδυναμία» με την πριγκίπισσα να απευθύνεται συχνά στον πεθερό της για να τη συμβουλέψει.

Δεν είναι πατρική φιγούρα – έχει τον δικό της πατέρα στον οποίο είναι απόλυτα αφοσιωμένη – αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο βασιλιάς της συμπεριφέρεται σαν την κόρη που δεν είχε ποτέ», πρόσθεσε η πηγή.

«Το βλέπεις στις κοινές τους φωτογραφίες. Αυτή η σχέση συνοψίζεται καλύτερα σε εκείνες τις συναρπαστικές στιγμές που τον χαιρετάει πρώτα με ένα φιλί και μετά με μια υπόκλιση».

Ένας άλλος εσωτερικός συνεργάτης είπε: «Υπάρχει μια πολύ ισχυρή σχέση μεταξύ των μεγαλειοτάτων και των Ουαλών. Είναι πολύ κοντά, ακόμη περισσότερο αυτή τη στιγμή».

Μια άλλη πηγή πρόσθεσε στους Times: «Ο βασιλιάς είχε πάντα μια στενή, ζεστή και μοναδική σχέση με την πριγκίπισσα. Έχει μεγάλη αγάπη και σεβασμό γι’ αυτόν και τη θέση του. ‘Όταν ήταν μαζί στο νοσοκομείο, έκαναν πολλές βόλτες στο διάδρομο για να περάσουν χρόνο μαζί. Την ενθάρρυνε και την υποστήριζε καθ’ όλη τη διάρκεια».

Λεπτομέρειες για τη συγκινητική συνάντηση προέκυψαν καθώς έγινε επίσης γνωστό ότι ο βασιλιάς ελπίζει να παραστεί στην παραδοσιακή λειτουργία της βασιλικής οικογένειας την Κυριακή του Πάσχα.

Μπορεί να είναι η πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την αποκάλυψη ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας πάσχει από καρκίνο.

Πηγή: Πρώτο Θέμα