Κέιτ Γουίνσλετ: «Μου έλεγαν ότι θα υποδυόμουν τους ρόλους χοντρού κοριτσιού» – Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή της καριέρας της

Η Κέιτ Γουίνσλετ (Kate Winslet) αποκάλυψε σε νέα συνέντευξή της στους «Sunday Times» ότι αντιμετώπισε σκληρή κριτική στην αρχή της καριέρας της. Μοιράστηκε ότι όταν ήταν φοιτήτρια της έλεγαν ότι θα υποδυόταν ρόλους «χοντρού κοριτσιού». Η ηθοποιός η οποία έγινε διάσημη με τον ρόλο της Ρόουζ στον Τιτανικό του 1997, λέει ότι «τα δεδομένα αλλάζουν τώρα. Όταν ήμουν νεότερη, ο ατζέντης μου δεχόταν τηλεφωνήματα που έλεγαν: ««Πώς είναι το βάρος της;» Δεν αστειεύομαι. Οπότε είναι συγκινητικό ότι αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει».

Η βραβευμένη ηθοποιός από το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάστηκε πρόσφατα με την κόρη της Μία Χάνεϊ Θρίπλετον (Mia Honey Threapleton), η οποία είναι στην ίδια ηλικία με εκείνη όταν γύριζε τον Τιτανικό. Η συνεργασία «εξαιρετική». Η Γουίνσλετ εξήγησε ότι αντί να δίνει συμβουλές στη κόρη της ήταν εκείνη που την καθοδηγούσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. «Μερικές φορές θα μπορούσα να δείξω ένα τεχνικό κόλπο που είχα μάθει στην πορεία. Μικρά πράγματα που δεν σου μαθαίνει κανείς. Το εκτιμούσε αλλά όταν ερχόταν η ώρα της υποκριτικής έλεγε: «Το κατάλαβα, είμαι καλή»».

Τι είπε για τη συνεργασία με την κόρη της στην ταινία «Ι am Ruth»

Σε συνέντευξή της στο BBC One, η Kate Winslet μίλησε για τη συνεργασία της με την 22χρονη κόρη της στη δραματική ταινία «I Am Ruth».

«Βασικά, ενθουσιάστηκα μαζί της. Δηλαδή, δεν χρειαζόταν καν τη βοήθειά μου» είπε η Winslet, ενώ πρόσθεσε: «Μερικές φορές μπορούσα να της πω για κάποιο τεχνικό κόλπο σε διάφορα σημεία. Μικρά πράγματα που έμαθα στην πορεία… Μικρά πράγματα που κανείς δεν μας μαθαίνει. Και εκτίμησε αυτά τα πράγματα».

Η Winslet σημείωσε σχετικά με τα γυρίσματα με την κόρη της: «Eίχαμε το πρόσθετο πλεονέκτημα να ξέρουμε πώς να πιέζουμε η μία τα κουμπιά της άλλης, που μπορώ να σας πω ότι κάνουμε πολύ καλά και σίγουρα χρησιμοποιήσαμε όταν γυρίζαμε». Και πρόσθεσε: «Όσον αφορά στην ερμηνεία της, δεν με χρειαζόταν καθόλου. Υπάρχουν ακόμη και στιγμές που με κοιτούσε και έλεγε “σκάσε μαμά, άσε με να το κάνω!”».

Η Mia, 21 ετών, είναι η μεγαλύτερη κόρη της Kate με τον πρώτο σύζυγό της, τον σκηνοθέτη Jim Threapleton. Φέτος η ηθοποιός συνεργάζεται ξανά με τον Τζέιμς Κάμερον, 25 χρόνια μετά, στην ταινία Avatar: Ο δρόμος του νερού.

Πηγή: Έθνος