Καζακστάν: Ζηλιάρης σύζυγος παρεξηγεί αυτό που βλέπει και… επιτίθεται σε άντρα που σώζει τη γυναίκα του από πνιγμό!

Ένα απίθανο βίντεο, σχεδόν… προορισμένο να γίνει viral, κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του Διαδικτύου, με «αφετηρία» το μακρινό Καζακστάν.

Όπως προκύπτει από το οπτικό υλικό που ανέβηκε στο Telegram και το Twitter, ένας ζηλόφθονος σύζυγος επιτέθηκε σε έναν άτυχο υπάλληλο εταιρείας καθαρισμού χαλιών, ο οποίος προσπαθούσε να βοηθήσει μια γυναίκα που… πνιγόταν!

Στο απίθανο βίντεο, διάρκειας μόλις 59 δευτερολέπτων, φαίνεται ο υπάλληλος που μεταφέρει το χαλί και η γυναίκα, η οποία βγαίνει στον διάδρομο, για να του ανοίξει. Τότε, εκείνη αρχίζει να πνίγεται, καθώς προφανώς έτρωγε κάτι που έχει σφηνωθεί στον λαιμό της. Ο άντρας διαπιστώνει ότι υπάρχει πρόβλημα και αμέσως την αρπάζει από τη μέση και πιέζει, προκειμένου να την κάνει να βγάλει αυτό που της προκαλεί τον πνιγμό.

Δίχως να έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει, ο σύζυγος της γυναίκας που πνίγεται, βγαίνει στον διάδρομο και βλέπει τον υπάλληλο που την έχει αγκαλιάσει από τη μέση, βρίσκεται πίσω της και πιέζει το στομάχι της. Πιστεύοντας, πιθανότατα, ότι ο άντρας έχει επιτεθεί στη γυναίκα του με σεξουαλικούς σκοπούς, ορμάει πάνω του και αρχίζει να τον χτυπάει με μανία.

Ματαίως η γυναίκα προσπαθεί να τον απομακρύνει… Ευτυχώς, ο υπάλληλος που μετέφερε το χαλί και πήγε απλά να βοηθήσει έναν συνάνθρωπό του, που πνιγόταν, γλίτωσε από τη «μανία» του ζηλιάρη συζύγου, με «κόστος» μόνο ένα μαυρισμένο μάτι…

Meanwhile in Kazakhstan, jealous husband nearly kills a carpet delivery man who was saving his wife from choking 🍔https://t.co/5TNEzbULIT pic.twitter.com/RLBsFmpaqy

— Russiаn Market (@runews) October 1, 2022