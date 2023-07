Κατσίκα κρεμάστηκε σε σύρματα πηδώντας από την καρότσα φορτηγού

Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε στο Νταγκεστάν, στη Ρωσία, όταν μία κατσίκα ξέφυγε από τα άλλα ζώα που βρίσκονταν σε φορτηγό και κρεμάστηκε σε σύρματα.

Η κατσίκα πήδηξε από το πίσω μέρος και τα κέρατά της πιάστηκαν στα σύρματα. Στη συνέχεια, άρχισε να αιωρείται. Αργότερα, όσοι βρίσκονταν εκεί, κατάφεραν να την απομακρύνουν.

In #Dagestan, a goat hung on wires after jumping out of the back of a car. It was later removed from the wire. pic.twitter.com/HBC0RLdjmm

— NEXTA (@nexta_tv) July 31, 2023