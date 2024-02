Κατολίσθηση σε ορυχείο χρυσού στην Τουρκία: Εργάτες παγιδευμένοι κάτω από τη γη

Κατολίσθηση σημειώθηκε σε ορυχείο χρυσού στην περιοχή Ιλίτς του Ερζιντζάν στην Τουρκία. Ένας μεγάλος αριθμός ομάδων έρευνας και διάσωσης στάλθηκε στο σημείο, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγιά δήλωσε ότι «9 άτομα βρίσκονται παγιδευμένα και η πρόσβαση δεν είναι εφικτή».

Ο δήμαρχος Ιλίτς, Μουσταφά Γκιουρμπούζ, δήλωσε ότι «δεν έχει υπάρξει ποτέ παρόμοια κατάσταση. Αυτό είναι το πρώτο ατύχημα».

Το ορυχείο απέχει 8 χλμ. από το κέντρο της πόλης Ιλίτς. 1.100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης και 550 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Άγκυρας.

A gold mine collapsed in eastern #Turkey

There is no data on possible victims yet, but there is information that some of the workers remained under the rubble. Rescuers have already started a search operation. pic.twitter.com/CNskCOSf47

