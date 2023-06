Καθηγητής καρδιοχειρουργικής εξελέγη ο Βολιώτης Δ. Ηλιόπουλος

Τακτικός καθηγητής Καρδιοχειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών εξελέγη ομόφωνα πριν λίγες μέρες ο Βολιώτης, κ. Δημήτριος Χρ. Ηλιόπουλος. Ο πανεπιστημιακός και γιατρός κεφαλαιοποιεί με την εκλογή του στην ανώτατη πανεπιστημιακή βαθμίδα διδασκαλίας το πλούσιο επιστημονικό, διδακτικό, ερευνητικό και εργαστηριακό έργο που έχει επιτελέσει.

Ο πανεπιστημιακός και διευθυντής Δ’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ βρίσκεται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή των επιστημονικών εξελίξεων για την αντιμετώπιση των καρδιολογικών προβλημάτων έχοντας μια ειδικότητα που είναι από τις πλέον κομβικές για την προάσπιση της ανθρώπινης υγείας.

Ιδιαίτερα πλούσιο είναι το ερευνητικό, συγγραφικό και συντακτικό έργο του με 161 δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα έγκριτα περιοδικά (εντός SCI).

Ο πανεπιστημιακός δάσκαλος είναι μέντορας των νέων ανθρώπων

Στην ερώτηση «τι σημαίνει να είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος τόσα χρόνια» ο ίδιος απάντησε πως «η μεγάλη διαφορά ενός καρδιοχειρουργού με αυτόν που συνδυάζει και την πανεπιστημιακή διδασκαλία είναι ότι είσαι πάντα νέος και γιατί καθημερινά συναναστρέφεσαι με νέους. Ο δάσκαλος είναι μέντορας, δηλαδή καθοδηγητής των νέων ανθρώπων ο οποίος παρακολουθεί την πορεία τους για πολλά χρόνια. Δεν είναι μόνο η μεταφορά της γνώσης και της εφαρμογής της στην καθημερινή ιατρική πράξη, αλλά διδάσκει συνέπεια, συνέχεια, ήθος και την ευγενή άμιλλα. Έχουμε ένα πλουσιότατο δυναμικό νέων ανθρώπων που πολλοί από αυτούς χάνονται όταν δεν υπάρχει η σωστή καθοδήγηση. Ο πανεπιστημιακός δάσκαλος επηρεάζει πάρα πολύ τις νεανικές ψυχές, γι’ αυτό και ο ρόλος του είναι πολυσχιδής. Πρέπει να έχει μεγάλα αποθέματα αντοχής, επιμονής και αγάπης προς τους νέους. Απ’ αυτούς αντλεί κάτι το μοναδικό, τη διαχρονική νεότητα. Γι’ αυτό στους φοιτητές μου είμαι και θα είμαι πάντα ευγνώμων».

Λαμπρό το μέλλον της καρδιοχειρουργικής

«Η σύγχρονη καρδιοχειρουργική διαφέρει από αυτήν που διδαχτήκατε στο Houston του Texas;» ρωτήσαμε τον καθηγητή και απάντησε πως «ήμουν πολύ ευλογημένος στη ζωή μου να έχω δασκάλους που υπήρξαν σκαπανείς αυτής της ειδικότητας, όπως ο Michael DeBakey. Η σύγχρονη καρδιοχειρουργική, όπως όλες οι χειρουργικές ειδικότητες, έχει εξελιχθεί παράλληλα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Νέες μέθοδοι, νέες χειρουργικές τεχνικές και νέα υλικά έχουν φέρει την επανάσταση και τα άριστα αποτελέσματα. Δηλαδή τη μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας. Το μέλλον της καρδιοχειρουργικής διαφαίνεται λαμπρό».

Χειροθεσία του ως Άρχοντα του οικουμενικού πατριαρχείου

Στην επικείμενη επίσκεψη του Παναγιώτατου Πατριάρχη Βαρθολομαίου θα γίνει η χειροθεσία του κ. Ηλιόπουλου ως Άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης. Τι σημαίνει αυτό για τον ίδιο; «Είναι προφανές πως είναι μια ευλογημένη στιγμή στη σταδιοδρομία μου, μια μέγιστη τιμή που μου δίδεται από τον συγκεκριμένο Πατριάρχη. Τον πρωτοπόρο σε όλα τα πεδία Πατριάρχη που μίλησε πρώτος παγκοσμίως για την αναγκαιότητα της προστασίας της φύσης, Τον πράσινο Πατριάρχη με το ευρύτατο πνεύμα, Τον ενωτικό. Δεν δίδει τιμή μόνο στη μετριότητά μου, αλλά στο πρόσωπό μου τιμώνται όλοι οι συμπολίτες μου. Η κοινωνία του Βόλου αγαπά πραγματικά από καρδιάς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο» απάντησε ο ίδιος.

Δραστηριότητα τελευταίας πενταετίας

Συνοπτικά αναφέρονται στοιχεία σχετικά με την ακαδημαϊκή δραστηριότητα του κ. Ηλιόπουλου την τελευταία πενταετία, πέρα από το κλινικό έργο.

Όπως αναφέρει ο ίδιος «το 2019 εκλέχτηκα στο βαθμό του αναπληρωτή καθηγητή Καρδιοχειρουργικής Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την εκλογή μου συνέχισα τη διδακτική μου δραστηριότητα σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα της Ιατρικής Σχολής. Παράλληλα, έχω συμμετάσχει στην εκπόνηση αρκετών διδακτορικών διατριβών είτε ως επιβλέπων είτε ως μέλος της τριμελούς επιτροπής ή επταμελούς επιτροπής, ενώ σε αυτή τη χρονική περίοδο συμμετέχω σε πολλές διατριβές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επιπλέον συμμετέχω ενεργά σε όλα τα δρώμενα του Πανεπιστημίου ως ενεργός ακαδημαϊκός πολίτης.

Πέρα από το καθαρά ακαδημαϊκό έργο, ασχολούμαι εντατικά και με το ερευνητικό έργο. Συμμετέχω σε πειραματικές μελέτες και σε μεγάλο αριθμό δημοσιευμένων μελετών σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά. Πιο συγκεκριμένα, το συγγραφικό μου έργο περιλαμβάνει 72 νέες δημοσιεύσεις από το 2019 με συντελεστές απήχησης h-index: 17 και i10-index: 34. Επιπρόσθετα, οι δημοσιευμένες μελέτες στις οποίες είμαι συγγραφέας έχουν λάβει 1.094 παραθέσεις στην τελευταία πενταετία έναντι 4.560 συνολικά σε όλη τη σταδιοδρομία μου.

Έχω πολλαπλές συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια ως ομιλητής ή ως σχολιαστής, αλλά και ως συγγραφέας περιλήψεων.

Επιπλέον μου έγινε τιμητική βράβευση από το Εμπειρίκειο Ίδρυμα για την επιστημονική μου πορεία και την έρευνά μου στις παθήσεις της αορτής. Τέλος, μου απενεμήθη το 2022 η ιδιαίτερη τιμητική διάκριση με την απονομή του τίτλου του «Visiting Professor in Cardiothoracic and Vascular Surgery» από το McGovern Medical School, του University of Texas, Houston των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (με tenure). Μάλιστα, διοργάνωσα δύο εκπαιδευτικές επισκέψεις υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς και Αγγείων για νέους καρδιοχειρουργούς στο συγκεκριμένο κέντρο με σκοπό την παρακολούθηση των εργασιών του τμήματος, αλλά και τη συμμετοχή τους στο διεθνώς αναγνωρισμένο συνέδριο «Houston Aortic Symposium» για τα έτη 2022 και 2023».

Η πορεία του σε εκπαίδευση,μετεκπαίδευση,τίτλους σπουδών

1982: Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

1985-1988: Research Associate, The Wistar Institute, Philadelphia, ΡΑ, USA.

1988-1993: Ειδικότητα Γενική Χειρουργική, Β΄Προπ. Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ.

1991: Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με τίτλο «Πειραματικό πρότυπο λεμφαδενικών μεταστάσεων», Αθήνα.

1997: Τίτλος Ειδικότητας, χειρουργός Καρδιάς/Θώρακος.

1997: Board Certification in Vascular Surgery (European Vascular Surgery Society).

1994 – 1997: Clinical Fellow, Cardiovascular and Thoracic Surgery, Department of Surgery, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA.

2005: Επίκουρος καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών.

1998-2014: Καρδιοχειρουργός – Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

2014-τώρα: Διευθυντής Δ’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ.

2022:Clinical Visiting Associate Professor of Surgery, Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery, McGovern Medical School, University of Texas, Houston, USA.

2019- 2023: Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιοχειρουργικής

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

2023: Visiting Professor in Cardiothoracic and Vascular Surgery, University of Texas, Houston.

2023 Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.