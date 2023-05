Καθηγητής έσπασε ρεκόρ καθώς ζει κάτω από το νερό για 77 ολόκληρες μέρες: Τι του έλειψε από την επιφάνεια

To παγκόσμιο ρεκόρ παραμονής και διαβίωσης κάτω από το νερό χωρίς αποσυμπίεση έσπασε ένας καθηγητής πανεπιστημίου στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Ο Τζόζεφ Ντιτούρι ή αλλιώς Dr. Deep Sea βυθίστηκε σε ένα ειδικό κουβούκλιο στον πυθμένα μιας λιμνοθάλασσας, σε βάθος 9μετρών, τη 1η Μαρτίου και παραμένει εκεί μέχρι σήμερα – επί 77 ολόκληρες ημέρες. Στο κουβούκλιο δεν υπάρχει όπως στο υποβρύχιο μηχανισμός για να ρυθμίζει την αυξημένη πίεση κάτω από το νερό.

Joseph Dituri just broke the world record for living underwater. The diver and medical researcher plans to stay put in the underwater habitat for 100 days

Σκοπός της αποστολής του καθηγητή – η οποία έχει οργανωθεί από το Marine Resources Development Foundation – είναι να ερευνηθεί το πως αντιδρά το ανθρώπινο σώμα ζώντας καθημερινά σε αυξημένη πίεση. Η έρευνά του περιλαμβάνει καθημερινά πειράματα στη φυσιολογία για να παρακολουθεί πώς αντιδρά το ανθρώπινο σώμα στη μακροχρόνια έκθεση σε ακραίες πιέσεις.

Πάντως, ο Ντιτούρι φαίνεται να το διασκεδάζει και θέλει να συμπληρώσει πρώτα 100 ημέρες κάτω από το νερό ώστε να ολοκληρώσει την αποστολή που ονομάζεται Project Neptune 100.

Σημειώνεται ότι, το προηγούμενο ρεκόρ των 73 ημερών, δύο ωρών και 34 λεπτών σημειώθηκε από δύο καθηγητές του Τενεσί -τον Μπρους Καντρέλ και την Τζέσικα Φέιν- στην ίδια τοποθεσία το 2014.

«Το ρεκόρ είναι ένα μικρό κατόρθωμα και το εκτιμώ πραγματικά», είπε ο Ντιτούρι, κάτοχος διδακτορικού στη βιοϊατρική μηχανική και συνταξιούχος αξιωματικός του Ναυτικού των ΗΠΑ. «Είναι τιμή μου που το κατέχω, αλλά έχουμε ακόμα περισσότερη έρευνα να κάνουμε», τόνισε.

Και πρόσθεσε «η ιδέα είναι να εποικίσουμε τους ωκεανούς του κόσμου, να τους φροντίσουμε ζώντας σε αυτούς και συμπεριφέροντας τους πραγματικά καλά», υπογράμμισε.

Dr Joseph Dituri is conducting research, both medical and oceanic, during his record-breaking stay under the sea in Florida.

When asked what he misses the most beneath the waves, the doctor replied: "The sun".

