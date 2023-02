«Καταστραφήκαμε, σώστε μας» – Η επαρχία όπου δεν έχουν σταλεί διασώστες

«Ακούγονται ήχοι αλλά κανένας δεν βγαίνει έξω», λέει ο Ντενίζ κρατώντας με τα χέρια του το κεφάλι του και διαμαρτύρεται για την έλλειψη προσπαθειών διάσωσης τυχόν εγκλωβισμένων στα χαλάσματα κτιρίων που κατέρρευσαν μετά τον σεισμό σε Τουρκία και Συρία με χιλιάδες νεκρούς.

Φωνές που καλούν απεγνωσμένα σε βοήθεια ακούγονται μέσα από τα συντρίμμια κτιρίων στην παράκτια επαρχία της Μεσογείου, την Χατάι, εκεί όπου σεισμόπληκτοι προσπαθούν να ζεσταθούν στο ύπαιθρο ανάβοντας φωτιές υπό βροχή και πολικό ψύχος.

Η Χατάι, η οποία συνορεύει στα βορειοδυτικά με την Συρία, είναι η περισσότερο πληγείσα επαρχία της Τουρκίας με τουλάχιστον 872 νεκρούς.

An eight floor apartment block, reduced to rubble. It used to be the same height as the building behind it.

32 families lived here. Rescuers believe dozens of people are still inside. #TurkeyEarthquake #Diyarbakir pic.twitter.com/JMC14aldz4

— Tessa Chapman (@tessa5news) February 7, 2023