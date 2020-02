Κατασκοπευτικό θρίλερ στην Ιταλία με τη σύλληψη Ρώσου παγκόσμιου πρωταθλητή στο δίαθλο

Κατασκοπευτικό θρίλερ με πρωταγωνιστή τον κορυφαίο Ρώσο σκοπευτή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιταλία το οποίο μάλιστα είναι πιθανό να προκαλέσει και διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ιταλίας και Ρωσίας.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Αλεξέντερ Λογκίνοφ λίγες ώρες πριν λάβει μέρος στο παγκόσμιο κύπελλο Διάθλου δέχτηκε κλήση από την αστυνομία της Ρωσίας προκειμένου να δώσει κατάθεση για «προσωπική του υπόθεση».

Το ένταλμα έρευνας εκδόθηκε από την αστυνομία στο Rasen Antholz στο νότιο Τυρόλο της Ιταλίας, όπου διεξάγεται ο αγώνας του παγκοσμίου κυπέλλου Διάθλου. Πρόκειται από τα βασικά αθλήματα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που περιλαμβάνει μαραθώνιο με σκι και σκοποβολή.

Μαζί με τον Λογκίνοφ συνελήφθη και ο προπονητής της ομάδα της Ρωσίας Αλεξάντερ Kασπέροβιτς. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως κατασχέθηκαν για έρευνα ο υπολογιστής και το κινητό τηλέφωνο του Λογκίνοφ.

Θανατηφόρα κοκτέιλ

Η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες αλλά αξιωματικός που συμμετείχε στις έρευνες είπε πως οι προσαγωγές ήταν μέρος μιας έρευνας σχετικά με την πιθανή χρήση του ντόπινγκ και πως το ένταλμα εξέδωσε ο εισαγγελέας του Bolzano. Αλλες πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρξαν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο Λογκίνοφ και ο προπονητής του ευθύνονται για την διακίνηση σπάνιων πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή όχι μόνο απαγορευμένων ουσιών αλλά και θανατηφόρα κοκτέιλ που έχουν ευθύνονται για σειρά εγκληματικών ενεργειών.

Στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2013 ο Λογκίνοφ είχε απασχολήσει τις αρχές με χρήση απαγορευμένης ουσίας και αποκλείστηκε για τρία χρόνια. Η περίοδος τιμωρίας έληξε το 2016. Το 2018 η ρωσική ομάδα σκοποβολής ερευνήθηκε και από την αυστριακή αστυνομία μετά από καταγγελίες για ντόπινγκ οι οποίες στην στοιχειοθετήθηκαν.

«Επίδειξη δύναμης»

Ενοχλημένοι με την πρωινή έφοδο των καραμπινιέρι είναι οι παράγοντες της αποστολής της ρωσικής ομάδας και υποστηρίζουν πως είναι στο πλαίσιο επηρεασμού του κορυφαίου σκοπευτή. «Είναι μια επίδειξη δύναμης, όπως συνήθως, με σκοπό να επηρεάσουν την απόδοση του στον κορυφαίο αγώνα. Ήρθαν νωρίς το πρωί, ξύπνησαν όλη την ομάδα και έδωσαν μία παράσταση χωρίς νόημα», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Ντράτσεφ, πρόεδρος της ρωσικής ομοσπονδίας.

