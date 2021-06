Κατάρρευση κτιρίου στο Μαϊάμι: Τρεις οι επιβεβαιωμένοι νεκροί – 99 οι αγνοούμενοι

Oι αμερικανικές αρχές δεν είχαν καμιά πληροφορία χθες Πέμπτη 24 Ιουνίου, για την τύχη 99 ανθρώπων, το τμήμα της πολυκατοικίας όπου διέμεναν οι οποίοι κατέρρευσε κοντά στο Μαϊάμι, εγείροντας φόβους πως ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ βαρύς.

Τρεις οι επιβεβαιωμένοι νεκροί

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News και την εφημερίδα Miami Herald, τρεις άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί πως έχασαν τη ζωή τους, 12 τραυματίστηκαν – οι δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση – και 99 αγνοούνται.

Είναι άγνωστο πόσοι ακριβώς από τους ενοίκους των διαμερισμάτων στο τμήμα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους όταν έγινε η καταστροφή, στη 01:30. Αξιωματούχοι στον δήμο Σέρφσαϊντ δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων στο κτιριακό συγκρότημα Champlain Towers.

Rescue efforts continued in Surfside, Florida after part of a 12-story oceanside condo collapsed. https://t.co/C7O37cAtHx pic.twitter.com/jxAa3VGlSQ

— USA TODAY (@USATODAY) June 25, 2021